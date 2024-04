Gruppo Pittini: comunicazioni efficienti in ambienti rumorosi con Commend

Gli ambienti lavorativi rumorosi rendono le comunicazioni difficoltose e, spesso, quando il rumore aumenta, le comunicazioni devono essere ancora più chiare. Lo sa bene Commend Italia, specialista in sistemi di comunicazione e sicurezza, che ha collaborato con il Gruppo Pittini, produttore europeo specializzato in acciai lunghi per l’edilizia e la meccanica, per implementare un sistema interfonico in grado di garantire l’intelligibilità delle comunicazioni operative nell’area di produzione del laminatoio, in mezzo a processi di lavorazione dell’acciaio rumorosi.

Le esigenze di Gruppo Pittini

Gruppo Pittini aveva la necessità di adottare un sistema di comunicazione tra la linea produttiva di laminazione e i pulpiti di controllo. Il sistema intercomunicante doveva essere estremamente flessibile nelle logiche di comunicazione ed in grado di collegarsi ai sistemi di controllo già in uso. I prodotti da installare dovevano essere di lunga durata e adeguati a un ambiente impegnativo come il laminatoio: era anche indispensabile che la soluzione fosse di facile utilizzo. Per questioni di sicurezza e ridondanza, il sistema doveva interfacciarsi con il sistema radio DMR poter inoltrare le chiamate ad altri utenti manutentori in caso di necessità.

L’obiettivo di Gruppo Pittini era garantire comunicazioni di alta intelligibilità, in viva, a mani libere, in un contesto di rumore ambientale elevato dovuto ai processi produttivi.

La risposta di Commend Italia

Commend Italia ha messo in campo un sistema interfonico composto da 25 terminali industriali con tastiera completa EE7504DDCS, 1 server interfonico S33 progettato per applicazioni industriali, 3 consolle di controllo IP Conductor. I terminali EE7504DDCSIVC sono stati scelti per la loro capacità di regolare automaticamente il volume in base alle mutevoli condizioni di rumore ambientale grazie alla tecnologia Intelligent Volume Control, oltre che per la loro classe di protezione IP66.

Il sistema interfonico implementato si interfaccia con altre piattaforme e sistemi di sicurezza in uso (Radio, centrale telefonica, diffusione sonora, videosorveglianza, antintrusione, rilevazione fumi, etc.), per una sicurezza ancora maggiore. Il sistema è stato interfacciato con il sistema Radio DMR tramite il protocollo Sip (Trunk Sip) per garantire comunicazioni bidirezionali tra i terminali interfonici e i terminali mobili Radio.

Commend ha fornito una soluzione che ha soddisfatto tutti i requisiti, offrendo scalabilità, facile integrazione con i sistemi esistenti e dispositivi affidabili e di facile utilizzo adatti all’ambiente operativo esigente. La soluzione è facilmente scalabile sia a livello funzionale che in termini di espandibilità del sistema.

Dichiarazioni

“Grazie a Commend, abbiamo trovato una soluzione in grado di garantire la massima intellegibilità in ogni ambiente e in ogni condizione operativa”, Stefano Responsabile Manutenzioni Laminatoio di Gruppo Pittini.