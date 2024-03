NovoServe: l’archiviazione dati è sicura e sostenibile con Toshiba

Fondato nei Paesi Bassi nel 2014, NovoServe è un provider di Infrastructure-as-a-Service (IaaS) di livello internazionale specializzato nella fornitura di bare-metal server dedicati altamente personalizzabili. In meno di dieci anni è diventato una delle reti più grandi e sofisticate d’Europa grazie a bassa latenza, elevato volume di traffico, misure di sicurezza su misura e standard di service level agreement.

Con oltre 800 partner in tutto il mondo, NovoServe ha già distribuito più di 7000 bare-metal server dedicati per diversi settori, che spaziano da pubblicità, gaming e streaming fino a reseller e aziende del settore finanziario. L’utilizzo di bare-metal server in queste aree consente di risparmiare sui costi e di migliorare le prestazioni, oltre che aumentare la sicurezza e il controllo. Inoltre, per il fintech e l’adtech la conformità alle normative sulla protezione dei dati è fondamentale, per cui le aziende devono sapere in quali Paesi sono trasmessi i loro dati.

Perché NovoServe ha scelto Toshiba

Le sfide principali erano garantire l’affidabilità operativa 365 giorni all’anno, bilanciando grande capacità di storage e prestazioni elevate con l’efficienza dei costi, e migliorare l’efficienza energetica dei data center esistenti. In Toshiba, NovoServe ha trovato un partner che condivide gli stessi valori aziendali: sostenibilità, affidabilità e prestazioni. Toshiba vanta, infatti, una tecnologia di registrazione all’avanguardia e HDD compatti, affidabili e ad alta capacità. Il design sigillato a elio consente di avere piatti più sottili, per cui gli HDD Toshiba MG-Series presentano un’innovativa configurazione a 9 o 10 piatti, che consente di aumentare la densità di archiviazione. Oggi le unità MG-Series da 3,5 pollici offrono una capacità fino a 22 TB, garantendo una velocità di trasferimento dati pari a 281 MiB/s e di rotazione pari a 7.200 giri/min.

Questi progressi tecnologici permettono di migliorare il consumo energetico: i Watt per Terabyte (W/TB) di un HDD di classe Enterprise sono diminuiti di cinque volte, passando da 2,6 a 0,5 W/TB con una riduzione significativa dell’energia necessaria ad alimentare le soluzioni di storage Toshiba.

Affidabilità e operatività

L’affidabilità a lungo termine, con un Mean Time to Failure (MTTF) di 2,5 milioni di ore, e il basso consumo energetico offrono vantaggi significativi in termini di Total Cost of Ownership (TCO). La lunga durata degli HDD contribuisce a migliorare la sostenibilità, poiché nel tempo è necessario sostituire un numero minore di dispositivi. In futuro, grazie agli schemi di archiviazione RAID e SDS, sarà possibile utilizzare le modalità di inattività (già esistenti) per ottenere ulteriori e drastiche riduzioni del consumo energetico. Inoltre, il formato da 3,5 pollici degli HDD Toshiba ne consente il facile utilizzo negli alloggiamenti dei server NovoServe, ottimizzando lo spazio limitato dei data center.

L’installazione rapida e semplice degli HDD Toshiba, l’operatività costante con interventi di manutenzione o sostituzione minimi ha garantito significativi vantaggi in termini di investimento e di riduzione dei costi operativi. Toshiba è diventata il fornitore principale di NovoServe per i componenti di archiviazione dati, attualmente sono oltre 5.000 gli HDD distribuiti nelle strutture di data center di NovoServe nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti.

Dichiarazioni

“Grazie alle nostre competenze e alla nostra esperienza, ci impegniamo a sviluppare costantemente Internet come servizio. Questo approccio si sposa perfettamente con il know-how di Toshiba nella fornitura di soluzioni di storage di livello Enterprise. Insieme possiamo offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni di Infrastructure-as-a-Service e Storage, puntando su innovazione e sostenibilità e cercando di ridurre la nostra impronta ambientale“, ha affermato Herke Plantenga, CEO di NovoServe.

“In Toshiba siamo entusiasti di poter collaborare con NovoServe, condividiamo gli stessi valori, soprattutto per quanto riguarda l’eccellenza del servizio e la leadership tecnologica. Insieme ci spingeremo oltre i limiti per garantire soluzioni di archiviazione dati più affidabili e sostenibili“, ha dichiarato Larry Martinez-Palomo Vice President & General Manager, Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe.