Autotrasporti: 5 vantaggi dei sistemi di videotelematica

Il settore degli autotrasporti e dei trasporti è in continuo movimento. Secondo l’American Trucking Association, le stime mostrano che entro il 2030 crescerà di oltre il 25% arrivando a 20,6 miliardi di tonnellate. I ricavi negli Stati Uniti, nello stesso periodo, dovrebbero aumentare del 53,8% raggiungendo $1,6 trilioni. In vista di questa espansione, le aziende di autotrasporti e di trasporti adottano soluzioni di videotelematica come la VIA Mobile360 D700 AI Dash Came il sistema VIA Mobile360 M800 per migliorare l’efficienza e la sicurezza. In questo articolo analizziamo cinque vantaggi chiave offerti da queste soluzioni per gli operatori di autotrasporti e di trasporti.

1. Seguire i camion, ovunque vadano

Gli operatori di autotrasporti e di trasporti sono quasi sempre sulla strada con i loro veicoli e i gestori non hanno modo di poterli osservare. I sistemi di videotelematica risolvono questo problema grazie al tracciamento GPS in tempo reale, alla connettività 4G e all’integrazione fluida del cloud. I gestori di flotte possono utilizzare queste informazioni, che sono sempre disponibili, relative alla posizione per pianificare meglio i percorsi e ridurre i costi di carburante e operativi, senza aumentare i carichi di lavoro per sé o per i conducenti.

2. Maggiore produttività e minori costi operativi

I sistemi di videotelematica con supporto CAN bus sono in grado di raccogliere dati relativi a distanza e velocità, tempo di inattività e consumo di carburante, che possono essere caricati nel cloud per consentire ai gestori di flotte di analizzare ed individuare elementi importanti per migliorare l’efficienza della flotta. Questi sistemi, inoltre, sono in grado di segnalare eventi del sensore-G, come svolte o frenate brusche, curve strette, fornendo informazioni agli operatori della flotta per migliorare il comportamento del conducente e ridurre l’usura dei veicoli non necessaria.

3. Miglioramento della sicurezza e delle prestazioni del conducente

I sistemi di videotelematica agiscono come un secondo paio di occhi in cabina e contribuiscono a ridurre il rischio di incidenti avvertendo i conducenti di possibili pericoli sulla strada. Le loro funzionalità LDW (Lane Departure Warning) e FCW (Forward Collision Warning) basate sull’intelligenza artificiale rilevano potenziali pericoli e avvisano i conducenti quando si tratta di intraprendere l’azione più appropriata, caricando video clip degli incidenti affinché i manager possano analizzarli ed eventualmente approfondire meglio in un secondo tempo.

I sistemi di videotelematica che integrano un DSS (Driver Safety System) rilevano sonnolenza, guida distratta, utilizzo dello smartphone, presenza di fumo, e ricordano ai conducenti quali comportamenti possono essere rischiosi o illegali. I manager possono anche ricevere dati su questi eventi per aiutare a correggere gli incidenti del conducente e influenzarne positivamente la sicurezza, la salute e il comportamento generale.

4. Consegne puntuali per una maggiore fidelizzazione dei clienti

Grazie al monitoraggio dei veicoli e al tracciamento del percorso tramite wireless 4G, i gestori di flotte possono osservare e reagire in tempo reale a improvvisi cambiamenti nel traffico, per garantire consegne puntuali. A loro volta, questi migliorano il servizio e la soddisfazione dei clienti, offrendo alle aziende di autotrasporti e trasporti un metodo efficace per rafforzare l’immagine del proprio marchio e stare al passo con la concorrenza.

5. Valutazione e segnalazione degli incidenti semplificate

Visionare ore di filmati è dispendioso in termini di tempo e inefficiente per i gestori di flotte che devono segnalare un incidente di autotrasporto. Questa perdita di tempo influisce sul back office e sugli SLA e, di conseguenza, sui profitti dell’azienda. Identificando automaticamente collisioni e altri incidenti, i sistemi di videotelematica permettono ai manager di trovare rapidamente e facilmente il filmato corretto, stabilire la responsabilità, segnalare l’incidente e ridurre i costi di elaborazione dell’assicurazione e di responsabilità. Combattere le false denunce di responsabilità è più facile che mai con un sistema di videotelematica attivo.

Implementazione della videotelematica per l’autotrasporto

In passato, le aziende di autotrasporti e di trasporti hanno sempre avuto difficoltà nell’ottenere un quadro completo della loro flotta su strada. Grazie all’installazione di sistemi di videotelematica all’interno dei veicoli, ora i gestori non sono più all’oscuro di ciò che accade alla loro flotta e possono dedicare più tempo all’analisi dei dati acquisiti dai dispositivi per capire come migliorare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni.

A cura di Tiziano Albani, European Sales and Business Development VIA Technologies