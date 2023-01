Elettronica di consumo: i trend di YouGov

YouGov ha reso nota la pubblicazione del suo nuovo white paper sui trend dell’elettronica di consumo intitolato: Tech Consumer electronics: Safety and sustainability in 2023. Il rapporto analizza l’evoluzione del comportamento e delle aspettative di acquisto dei consumatori ed evidenzia i principali trend per il 2023 a livello globale.

Quanto sono importanti per i consumatori la durabilità e la sicurezza quando acquistano un nuovo dispositivo elettronico? Quanto sono popolari quelli ricondizionati in Italia e nel resto del mondo? sono, infatti, alcune delle domande a cui il report si propone di rispondere.

A quanto pare, gli acquisti più popolari nel 2022 a livello globale sono stati smartphone/cellulari, con quasi un terzo (32%) degli intervistati che ne ha acquistato uno nell’ultimo anno. Seguono i computer portatili (17%) e i televisori (15%), mentre i tablet sono stati acquistati dal 12% dei consumatori.

In termini di dispositivi intelligenti, gli smartwatch (14%) superano di poco gli speaker (10%), mentre i dispositivi intelligenti per il fitness sono alla pari con le game console (7% ciascuno).

Tra gli insight segnalati per l’Italia:

Il 63% degli italiani è preoccupato per la sicurezza dei propri dati personali (vs il 71% a livello globale)

degli italiani è preoccupato per la sicurezza dei propri dati personali (vs il 71% a livello globale) Il 64% dei consumatori italiani preferisce acquistare dispositivi elettronici da brand che si impegnano a ridurre l’impatto ambientale (vs il 52% a livello globale)

dei consumatori italiani preferisce acquistare dispositivi elettronici da brand che si impegnano a ridurre l’impatto ambientale (vs il 52% a livello globale) Il riconoscimento delle impronte digitali è fondamentale per il 48% degli italiani (vs il 42% a livello globale)

degli italiani (vs il 42% a livello globale) Il 72%degli italiani ha acquistato (25%) o acquisterebbe (47%) dispositivi elettronici ricondizionati/riciclati per salvare il pianeta (vs il 69% a livello globale)

Nel nuovo studio internazionale di YouGov sull’elettronica di consumo anche: