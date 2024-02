Hai un grosso debito con Equitalia? Ecco la strada per uscire dal labirinto del sovraindebitamento

“Ho un grosso debito con Equitalia”.

È questo il grido di allarme di milioni di italiani alle prese con la difficile realtà del sovraindebitamento.

Sopraffatte e in preda alla disperazione, molte di queste persone si sentono intrappolate in un intricato e terribile labirinto senza via d’uscita.

Agenzie di recupero crediti, segnalazione in banca dati CRIF, pignoramenti e una pioggia di debiti soffocano la loro vita.

Ansia, paura e un profondo senso di angoscia prendono quindi il sopravvento, condizionando anche la vita personale e familiare.

In questo articolo cercheremo di capire cosa significa avere grossi debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), quali sono le ripercussioni e, soprattutto, qual è la strada per uscire dal labirinto del sovraindebitamento.

Debiti con Equitalia: cosa significa essere sovraindebitati con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Quando si parla di debiti con Equitalia, ci si riferisce a somme dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, spesso derivanti da accertamenti fiscali, mancati pagamenti di imposte, o sanzioni per omessa dichiarazione.

Tali debiti possono accumularsi in poco tempo, trasformandosi in un fardello che pesa non solo sulle finanze, ma anche sul benessere emotivo del debitore.

In questi casi, è importante non lasciarsi sopraffare dal panico e leggere attentamente ogni comunicazione ricevuta.

Talvolta, infatti, può capitare di ricevere una “cartella pazza”, nella quale viene richiesto di pagare una somma che in realtà è stata già saldata.

Quando ciò accade, è fondamentale agire prontamente: si può richiedere la sospensione della riscossione, chiedere l’annullamento all’ente creditore, o direttamente al giudice.

Questo primo passo è essenziale per iniziare a liberarsi dalla morsa dei debiti e per aprire un dialogo costruttivo con l’agenzia creditrice. Una gestione attenta e informata può fare una notevole differenza nel trattare con successo il proprio stato debitorio.

Cosa accade a chi ha un grosso debito con Equitalia?

Avere un grosso debito con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) significa prepararsi a una cascata di conseguenze legali e finanziarie.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare beni come conti correnti, stipendi, pensioni e persino immobili. Queste misure, seppur drastiche, sono strumenti utilizzati dall’agenzia per garantire il recupero dei debiti non pagati.

In questa situazione, essere a conoscenza dei propri diritti è fondamentale. Ad esempio, molte persone si chiedono: “Se ho un debito con Equitalia posso avere un mutuo?”

La risposta, in questo caso, dipende dalla situazione finanziaria individuale e dall’entità del debito ma, generalmente, avere debiti pendenti può influenzare negativamente la capacità di ottenere nuovi prestiti o mutui.

Non a caso, gli istituti di credito valutano con attenzione il profilo di rischio e la storia creditizia prima di concedere finanziamenti, rendendo più complesso l’accesso a nuove risorse finanziarie per chi ha debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Debiti con Equitalia: quando vanno in prescrizione?

Molti debitori si interrogano anche sulla durata e sulla prescrizione dei debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione).

È importante sapere che ogni tipo di debito ha un periodo specifico di prescrizione, che varia a seconda della natura del debito stesso.

Ad esempio, i debiti relativi a Iva e Irpef si prescrivono dopo 10 anni, mentre per l’Imu e i contributi Inps/Inail la prescrizione avviene dopo 5 anni, e per il bollo auto dopo 3 anni.

Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una nuova raccomandata, interrompe i termini e rinnova la scadenza del debito.

In alcuni casi, i debitori potrebbero essere vicini al termine di prescrizione dei loro debiti, senza saperlo. D’altro canto, l’interruzione della prescrizione può allungare notevolmente il periodo durante il quale un debito rimane valido, complicando i piani di chi sperava in una prossima scadenza.

Comprendere i termini di prescrizione e i modi in cui possono essere interrotti fornisce un quadro più chiaro delle proprie responsabilità finanziarie, e può influenzare le decisioni su come gestire o risolvere i debiti in sospeso.

Troppi debiti con Equitalia? Ecco cosa fare per uscirne

Per fortuna, per coloro che si trovano sommersi dai debiti, esiste un’ancora di salvezza: la procedure contro il sovraindebitamento previste dalla cosiddetta legge salva suicidi.

Questo provvedimento legislativo ha come obiettivo quello di donare una seconda opportunità a chi è afflitto da gravi difficoltà economiche, evitando che cada nella rete oscura degli usurai o che compia gesti estremi in preda alla disperazione.

La legge salva suicidi prevede quattro diverse procedure per raggiungere l’esdebitazione e ricominciare una vita libera dai debiti.

# 1 Concordato minore

Il concordato minore consente ai debitori di fare una proposta ai creditori, ossia presentare un piano di rimodulazione del debito, basato sulle proprie possibilità economiche.

Se i creditori che detengono il 50% del credito danno il proprio consenso, anche la restante parte è obbligata ad accettarlo.

Questa procedura può essere sfruttata solo da chi si trova in uno stato di sovraindebitamento, secondo quanto stabilito dalla legge; possono accedervi solo le persone che hanno accumulato debiti con la propria azienda.

# 2 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Rivolta esclusivamente ai consumatori, questa procedura consente di ristrutturare i debiti e salvaguardare i beni personali, inclusa la prima casa, nella misura in cui il debitore può sostenerli realmente.

Il piano di ristrutturazione dei debiti può essere concesso dal giudice solo ed esclusivamente se il totale dell’attivo ricavato dalla procedura è sensibilmente maggiore da quello che ne deriverebbe con una procedura di liquidazione.

È importante sottolineare che, per poter accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre dimostrare di non aver compiuto atti in frode ai creditori e non essere colpevoli in maniera grave del proprio stato di sovraindebitamento.

# 3 Liquidazione controllata del sovraindebitato

Con la liquidazione controllata del sovraindebitato, il debitore, per pagare i propri debiti, offre il suo patrimonio, lasciando per sé e per la propria famiglia il necessario per poter condurre una vita decorosa.

Al termine della procedura scatta automaticamente l’esdebitazione; tuttavia, è possibile richiederla una volta trascorsi tre anni dall’avvio della procedura.

# 4 Esdebitazione dell’incapiente

Questa è la procedura più recente che riguarda la legge salva suicidi.

Introdotta 4 anni fa, consente ai debitori senza risorse di ottenere l’esdebitazione immediata, liberandoli dalla morsa dei creditori.

L’esdebitazione dell’incapiente può essere richiesta una sola volta nell’arco della propria vita e, anche in questo caso, così come abbiamo visto per la seconda procedura, occorre dimostrare di non aver compiuto atti in frode ai creditori e non essere colpevoli in maniera grave del proprio stato di sovraindebitamento.

Queste procedure offrono una via d’uscita dal sovraindebitamento e, al tempo stesso, rappresentano un mezzo per ripristinare la dignità e la speranza di chi è oppresso dai debiti.

A chi rivolgersi per sfruttare i benefici offerti dalla legge salva suicidi?

Quando ci si ritrova sommersi dai debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) è importante affidarsi a professionisti esperti in materia che conoscono le procedure legali e sanno come affrontare ogni singolo caso.

A tal proposito, Legge3.it si distingue come la più grande organizzazione italiana specializzata nelle procedure contro il sovraindebitamento.

Nata nel 2016, nel corso degli anni ha ottenuto riconoscimenti importanti, come il bollino “servizio sicuro verificato” da parte de “Il Salvagente”.

Con un tasso di successo del 100% nelle procedure relative alla legge salva suicidi, il team di Legge3.it è in continua formazione e aggiornamento sulle ultime normative per garantire che ogni debitore si ripulisca e riparta pulito.

Per consentire alle persone di conoscere la propria situazione in base alla normativa vigente, ogni percorso inizia con una consulenza specialistica gratuita.

Legge3.it offre inoltre la speciale garanzia “soddisfatti o rimborsati”, testimonianza ulteriore della fiducia nei servizi offerti e dell’impegno nei confronti degli interessi dei clienti.

In un periodo di difficoltà economica, l’assistenza di esperti qualificati come quelli di Legge3.it può trasformare una situazione debitoria opprimente in un’opportunità per cominciare una nuova vita, liberi dal debito e pronti a ripartire.