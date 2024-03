I metodi di pagamento digitali più usati nei casinò online italiani nel 2023.

Accanto ai metodi di pagamento classici, come bollettini postali e bonifici bancari, i casinò online hanno aperto a strumenti digitali, alcuni dei quali sono diffusi e utilizzati anche tra i maggiori siti di e-commerce. Un esempio ci è fornito dalle carte di credito che sono accettate ovunque e rappresentano uno dei sistemi più diffusi per gli acquisti online. Ma quali sono state le novità del 2023 e quali sono i metodi di pagamento più utilizzati dai giocatori?

PayPal e altri eWallet

Gli eWallet sono dei portafogli virtuali, da collegare al conto corrente o da usare indipendentemente, tramite i quali si possono ricevere pagamenti o fare versamenti. Queste operazioni si svolgono sul sito web del provider del servizio o sull’app dello stesso. Il fatto che l’intestatario del conto possa portare a termine una transazione direttamente dal telefono cellulare ha trasformato gli eWallet in uno dei metodi di pagamento più utilizzati nel gambling. Il più diffuso in assoluto, e uno dei primi a diventare popolare, è PayPal. Il colosso americano è leader nel settore e i casinò che accettano PayPal effettuati con questo sistema sono moltissimi. I PayPal casinò offrono un’ampia scelta di giochi, tra cui blackjack, slot, roulette. Inoltre questa piattaforma di pagamento globale offre altri due vantaggi:

i depositi sono immediati e quindi si può iniziare a giocare da subito

non è necessario comunicare i propri dati bancari. Basta infatti inserire solo l’email con la quale si è registrati al servizio.

Nuove aziende si stanno affacciando in questo settore e alcune offrono prodotti sempre più specializzati per bisogni specifici dei clienti. Tra le società che si stanno diffondendo di più, citiamo: Neteller, Skrill e Klarna (anche se ancora non molti casinò accettano depositi effettuati con queste piattaforme).

Carte Prepagate

Un altro metodo di pagamento amato dagli italiani è rappresentato dalle carte prepagate, che piacciono perché non sono dirittamente riconducibili a un conto in banca. Le commissioni per i versamenti sono circa al 4% della cifra ricaricata, ma uno dei vantaggi che presentano è il costo annuale (in media di 10 Euro all’anno), inferiore a quello di una carta di credito. Questo strumento, anche se molto apprezzato dagli utenti del nostro Paese, non ha ancora raggiunto la diffusione degli eWallet, ma sempre più casinò online si stanno aprendo anche alle prepagate. In Italia la più comune è PostePay.

Le criptovalute

Ad oggi il Bitcoin è la criptovaluta più conosciuta, ma altri due contendenti vorrebbero scippargli il trono: Ethereum e Litecoin. Le cripto sono sempre più diffuse nei casinò online, anche se ancora utilizzate solo da una nicchia di appassionati.

Quali sorprese ci riserverà il futuro per quanto riguarda i metodi di pagamento?

In un mondo in rapida evoluzione come quello del gambling non sappiamo cosa ci riserveranno gli anni a venire, ma le tendenze sembrano confermare una predilezione da parte degli italiani per i pagamenti digitali e quelli a portata di click. Questi strumenti virtuali hanno faticato un po’ ad affermarsi nello stivale, ma ora la strada sembra del tutto spianata per un futuro elettronico.