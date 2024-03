Innovazione digitale: tutte le nuove tecnologie nel gioco online

L’innovazione digitale è una macchina che non si arresta mai, e che procede dritta per la sua strada, cambiando settori su settori. Il gaming non è rimasto escluso da questa rivoluzione, che lo ha toccato in diversi ambiti e nicchie. Oggi, dunque, scopriremo insieme quali sono le principali introduzioni tech nel gioco online, e che impatto hanno avuto.

La modalità live nei casinò

Tra le diverse novità in chiave gaming, il live gambling si candida come una delle più importanti espressioni di questa trasformazione. Nei casinò online, la modalità live permette ai giocatori di collegarsi via streaming con veri dealer in tempo reale, dando una sensazione di partecipazione che ricorda molto da vicino quella dei casinò terrestri. La tecnologia “fisica” è legata alle videocamere in 4K, mentre quella digitale ha due risvolti: le connessioni Internet sempre più veloci, e le piattaforme di streaming sempre più avanzate. Oramai si trovano tantissimi portali con questa modalità, e le loro recensioni possono essere lette su blog come Casino-online.it, dove si sottolineano le peculiarità più rilevanti, i pro e i contro.

La realtà virtuale e aumentata

Il gaming online, già da anni, sta imparando a sfruttare due tecnologie decisive, ovvero la realtà virtuale e la realtà aumentata, fondendole alle volte. Queste novità creano degli ambienti interattivi dove gli elementi fisici e digitali coesistono, e dove i giocatori possono immergersi in spazi artificiali ma incredibilmente realistici. Attraverso la realtà aumentata, ad esempio, è possibile visualizzare elementi del gioco sovrapposti al mondo reale, creando così un’esperienza che si integra con l’ambiente. La realtà virtuale, invece, immerge i giocatori in un ambiente digitale tridimensionale, all’interno del quale ci si può muovere e interagire con gli oggetti e gli altri player. In sintesi, permette di creare un universo alternativo al nostro, in stile Second Life ma molto più avanzato.

L’intelligenza artificiale applicata agli NPC

Oramai tutti noi sappiamo quanto sia diventata cruciale l’intelligenza artificiale, in tantissimi campi differenti, compreso il gaming online. L’IA di nuova generazione, tramite una serie di algoritmi avanzati, ha aperto nuove frontiere anche nell’ambito dei cosiddetti NPC, ovvero i personaggi non giocabili nei videogames (come i GDR). Questi avatar sono sempre più intelligenti, e rispondono sempre meglio alle azioni dei giocatori, creando così una serie di varianti di comportamento quasi infinite e molto realistiche. In altri termini, è stato superato il vecchio sistema basato sugli script pre-costruiti, e sul semplice meccanismo della risposta ad una serie di variabili. I personaggi non giocabili, dunque, diventano finalmente “intelligenti”, e rispondono in maniera convincente agli input dei giocatori. In certi casi possono anche imparare dai loro comportamenti, adattandosi e modificando le proprie reazioni.

Conclusioni

In definitiva, l’innovazione digitale sta riscrivendo le regole del gioco online, e lo sta facendo grazie ad una serie di novità che meritano di essere sottolineate. Si parte dal già citato live gambling, con alcune piattaforme che elevano ancor di più questo concetto, grazie ai live show. Non potremmo poi non ricordare l’impatto dell’intelligenza artificiale negli NPC, insieme al continuo e perentorio sviluppo della realtà aumentata e della realtà virtuale. Ovviamente nei prossimi anni assisteremo ad ulteriori innovazioni.