Investimenti chiave per i retailer nel 2023

Secondo VTEX sono tre gli investimenti chiave per i retailer che vogliono favorire il coinvolgimento dei clienti e la propria reddittività.

Il fornitore della piattaforma di commercio digitale per i principali brand e retailer a livello globale, infatti, ha lanciato al recente NRF 2023 di New York i risultati di una ricerca sulla redditività del commercio al dettaglio, “Tre investimenti per guidare la crescita dell’ecommerce“.

La ricerca, promossa dal partner di VTEX AWS, evidenzia importanti opportunità di investimento per i retailer che aspirano ad una crescita profittevole, nonostante i venti contrari dell’economia. In particolare affronta le sfide dell’ecommerce, la nuova era della redditività e i modi in cui i retailer possono raggiungere tale redditività nel 2023 riportando l’attenzione sul cliente e sulle sue esigenze in evoluzione.

Per Samuel James, Chief Digital Officer (CDO) presso il Gruppo Carrefour Brasile, cliente VTEX che ha partecipato al panel Big Ideas del NRF: «In un’era di ‘crescita a tutti i costi’, è piuttosto difficile essere competitivi per un’azienda come Carrefour: molti sono i fattori di spesa da considerare per favorire una crescita che non è realizzabile per un grande retailer pubblico. Ora siamo in condizioni di parità con il resto dei nostri concorrenti. Competiamo con player digitali davvero sofisticati, che contano sui migliori talenti del mercato, quindi con la scelta strategica che abbiamo fatto passando alla piattaforma VTEX intendevamo costruire una solida base in grado di soddisfare le nostre esigenze di crescita e ci ha permesso di concentrarci sull’ampliamento della nostra attività. Carrefour è stata in grado di esaminare i fondamenti della propria attività e ottenere la corretta unità economica. Ci siamo riusciti e abbiamo raddoppiato il nostro giro d’affari negli ultimi 12 mesi. Quindi siamo stati in grado di costruire un ecommerce efficiente pur continuando a crescere perché siamo stati in grado di concentrarci sugli elementi che spostano davvero l’ago del nostro business».

Dall’inizio della pandemia di COVID-19 le regole del commercio sono state riscritte e una maggiore enfasi sulla crescita piuttosto che sulla redditività ha penalizzato i retailer. Nonostante questo cambiamento, un recente studio di Publicis Sapient ha mostrato che il 37% dei retailer afferma oggi che l’ecommerce non raggiunge i propri obiettivi di redditività.

Per Jordan Jewell, autore del rapporto, ex analista di IDC e attuale direttore di Merchant Growth Strategy di VTEX: «La pandemia ha innescato l’Era della crescita a tutti i costi, ma ora i retailer devono gestire aspettative più elevate mentre combattono una tempesta perfetta di sfide finanziarie e di richieste dei consumatori in continuo cambiamento. I retailer sentono la pressione di generare profitti e non sono del tutto sicuri di quali investimenti li aiuteranno a spostare l’ago e a fornire loro un ROI positivo. Attraverso i risultati di questa ricerca, forniamo alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per prendere le decisioni giuste per loro e per il business».

I tre gli investimenti chiave per i retailer