Perché le criptovalute sono un metodo di pagamento conveniente per Amunra

Avete mai avuto problemi a ricaricare il vostro conto di gioco? Forse perché la vostra banca ha delle restrizioni sulle transazioni dei casinò.

Le criptovalute sono sicure, semplici, veloci e molto trasparenti. In questa guida troverete tutte le informazioni necessarie sulle criptovalute.

Che cosa sono esattamente le criptovalute?

La criptovaluta è una forma di moneta virtuale che viene spesso utilizzata per le transazioni online.

La valuta digitale utilizza una sorta di libro mastro online in cui la crittografia viene utilizzata per garantire la sicurezza delle transazioni.

Immaginiamo che un’azienda investa la sua valuta attraverso un “token” che vale come prova della valuta.

Questi token sono anche indicati come varie criptovalute. Per semplificare, possiamo paragonare il metodo di pagamento alle fiches del poker, che funzionano in modo simile.

Per utilizzare le criptovalute online, è necessario prima scambiare denaro reale con la valuta virtuale.

È quindi possibile trasferire la propria valuta digitale al casinò

Per far funzionare le criptovalute, viene utilizzata una tecnologia chiamata “blockchain”. Questo tipo di tecnologia è diffusa su più computer che controllano e registrano le transazioni.

Questa tecnologia ha anche una sicurezza molto elevata, che è essenzialmente ciò che la rende così attraente.

Ciò che risalta di questo tipo di valuta è il suo valore. Funziona come il mercato azionario, dove gli investitori acquistano titoli nella speranza che un’azienda abbia una buona crescita.

Questo processo porta alla creazione di quote di mercato, che possono essere chiamate anche criptovalute.

La differenza, tuttavia, è che una valuta digitale non è mai legata a una società specifica, bensì a coloro che hanno investito nella valuta.

Il valore della moneta virtuale dipende da quante persone acquistano o utilizzano la blockchain della criptovaluta.

Uno sguardo al passato – La moneta digitale viene introdotta nei casinò

I siti di gioco in criptovaluta sono un fenomeno relativamente nuovo che non esiste da molto tempo.

Anche nei primi anni dei casinò online, i giocatori potevano scegliere tra diversi metodi per le loro transazioni.

Nel 2008, Satoshi Nakamura scrisse un concetto che trattava l’argomento della valuta internet.

In quel periodo, diversi Paesi introdussero restrizioni in relazione alle transazioni di gioco d’azzardo tramite banca.

Negli Stati Uniti, la restrizione si chiamava UIGEA e vietava alle aziende e alle banche di consentire le transazioni di gioco d’azzardo da e verso i casinò online illegali.

Le banche non erano in grado di verificare se le transazioni provenissero da un sito legale o meno.

Per questo motivo, hanno scelto di contrassegnare con una bandiera rossa tutte le transazioni verso i casinò online. La scoperta accidentale del Bitcoin da parte di Satoshi sembrava essere l’unica soluzione di pagamento per i giocatori che volevano depositare denaro nel casinò, senza rischiare che la transazione fosse segnalata.

Alcuni mesi dopo, Erik Voorhees progettò il primo casinò online (non un sito di poker) in cui i giocatori potevano utilizzare le criptovalute per le loro transazioni.

Ad oggi, esistono diversi casinò online che offrono criptovalute

Il gioco d’azzardo in criptovalute: una tendenza in crescita

Negli ultimi anni, l’interesse globale per le criptovalute è aumentato in modo significativo. Questo, a sua volta, ha contribuito al fatto che sempre più casinò online accettano oggi la valuta digitale.

Il metodo di pagamento è sicuro, anonimo e molto flessibile, il che ha reso la moneta digitale popolare tra i giocatori di casinò.

Anche i siti di casinò fondati prima dell’avvento delle criptovalute hanno iniziato a offrire questo metodo come possibile opzione di pagamento.

Il casinò si concentra sull'uso della moneta digitale, dal primo deposito ai giochi e ai prelievi.

Non è necessario convertire il proprio denaro in valuta digitale per poter giocare qui.