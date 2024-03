Servizi di vigilanza e investigazione: più successo con la banda ultralarga

Il settore dei servizi di vigilanza e investigazione trae un significativo vantaggio dall’utilizzo della banda ultralarga. È quanto emerge dalla ricerca commissionata da EOLO, società benefit nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA e prima B Corp del settore delle telecomunicazioni in Italia, a Community Research&Analysis, sotto la direzione tecnica del prof. Marini dell’Università degli Studi di Padova, che indaga l’impatto della banda ultralarga sui diversi settori economici esposti rispetto al tema della digitalizzazione.

Fatturato a +11% per le aziende del settore dei servizi di vigilanza e investigazioneconnesse

Se connessa, più di un’azienda del settore dei servizi di vigilanza e investigazione su quattro ha chiuso il 2023 con un aumento di fatturato: un dato sensibilmente più alto rispetto a quelle non connesse (10,7%). Contestualmente, le aziende connesse vantano differenziali migliori anche per l’occupazione (il 18% pianifica un aumento, contro il 10% delle non connesse) e investimenti (13,1% vs 1,1%).

Dallo studio emerge inoltre la forte correlazione tra la banda ultralarga e diverse attività cruciali per il settore dei servizi di vigilanza e investigazione, come la velocità della trasmissione dei dati, la qualità delle immagini e l’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico della vigilanza. Più del 90% delle aziende connesse ritiene, infatti, che la connessione a banda ultralarga sia fondamentale per raggiungere una velocità di trasmissione elevata.

Dichiarazioni

“La ricerca conferma l’importanza della connettività a banda ultra larga come fattore abilitante per la crescita aziendale, ma non solo”, commenta Andrea Pelizzaro, Chief Sales Officer di EOLO. “Emerge infatti chiaramente come cambi la percezione delle aziende che si connettono: in due aspetti del lavoro cruciali per il settore dei servizi di vigilanza e investigazione, come la velocità di trasmissione dei dati e la qualità delle immagini, le aziende senza banda ultralarga sottostimano l’effetto di una connettività veloce del 20% rispetto alle concorrenti già connesse. In generale, per tutti gli aspetti indagati, le aziende non connesse sottovalutano l’impatto della banda ultralarga, che si rivela fondamentale una volta connessi”.