Share Distribuzione scommette su Legrand per la BC

Share Distribuzione, distributore a valore aggiunto di componentistica informatica per Server e Storage e System Integrator, propone i prodotti (UPS) Legrand, dedicati ai datacenter moderni per garantire la continuità operativa dei processi dei propri clienti in qualsiasi situazione.

Come spiegato da Michele Luzzi, Presidente e Sales Director Share Distribuzione: «In un’era di massima digitalizzazione siamo orgogliosi di poter affiancare i nostri clienti con i migliori prodotti per la business continuity sul mercato, aiutandoli ad affrontare, e vincere, le sfide della continuità del business».

Il Gruppo Legrand, specialista mondiale nell’ambito delle infrastrutture elettriche e digitali per edifici, offre, infatti, una vasta gamma di soluzioni UPS per data center, indispensabili per supportare business sempre più digitalizzati. Le soluzioni Legrand offrono protezione a tutti gli impianti e comprendono dispositivi fino a 800 KVA di potenza, finalizzati a garantire la continuità del business in ogni circostanza e a qualsiasi azienda.

Oggi, il business dipende sempre di più dalle soluzioni digitali, le cui prestazioni ed accessibilità sono fondamentali per la competitività. Per garantire la continuità del business occorre proteggere le infrastrutture dedicate all’elaborazione dati (data center) da disturbi provenienti dalla rete elettrica, così da preservare la loro stabilità e resilienza. Black out, cali di tensione, sovratensioni o variazioni di frequenza possono portare alla perdita di dati, all’interruzione dell’operatività e al danneggiamento delle apparecchiature.

Le soluzioni UPS, frapponendosi tra il dispositivo e la rete elettrica, migliorano la qualità dell’energia e, in caso di interruzione, garantiscono operatività per il tempo sufficiente a ripristinare l’alimentazione tradizionale. I gruppi di continuità (UPS) sono un pilastro delle strategie di resilienza dei data center, in aggiunta alla ridondanza delle linee di alimentazione ed eventuali generatori ausiliari.

Oltre ad una vasta gamma di soluzioni, divise tra online doppia conversione e line interactive, Legrand si impegna costantemente nella ricerca e nell’evoluzione dei propri prodotti. Uno dei risultati è la gestione intelligente della ricarica delle batterie, che favorisce la durata delle stesse e riduce l’impatto ambientale, offrendo un servizio efficiente e sostenibile.

Share Distribuzione si impegna costantemente per porsi come un partner di fiducia per le imprese, fornendo loro un servizio completo e aiutandole nella progettazione di soluzioni tailor-made di business continuity.