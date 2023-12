TD SYNNEX Technology Report: le offerte in ambito AI crescono del 625% a livello globale

I risultati del secondo rapporto annuale sulla direzione della tecnologia di TD SYNNEX catturano l’esplosione di interesse per l’intelligenza artificiale (AI) nell’ecosistema dei partner commerciali tecnologici e mostrano quanti rivenditori di tecnologia stanno crescendo nonostante la rapida evoluzione della domanda e l’incertezza del mercato. L’indagine globale condotta su oltre 550 rivenditori di tecnologia rileva che, nonostante le numerose difficoltà nel settore, i partner tecnologici si stanno preparando in modo significativo per una realtà in cambiamento riequilibrando le priorità e le offerte commerciali.

“L’ecosistema dei partner commerciali è un indicatore del panorama tecnologico globale e questo studio fornisce informazioni utili per qualsiasi azienda che si trova a dover affrontare una miriade di macro cambiamenti come nuove tecnologie dirompenti e sfide di mercato in tutto il mondo”, ha affermato Rich Hume, CEO TD SINNEX. “Attraverso il rapporto di quest’anno, è incoraggiante vedere che i nostri partner di canale sono fiduciosi e speranzosi riguardo al futuro e stanno dimostrando flessibilità nei loro modelli di business concentrandosi sulle tecnologie emergenti e rispondendo alle mutevoli richieste dei clienti”.

Il rapporto di TD SYNNEX, che si basa sui risultati di un sondaggio condotto in collaborazione con Canalys, può essere riassunto in cinque risultati chiave, indicati qui di seguito con alcuni dei dati più convincenti:

In un solo anno, il numero di partner che offrono soluzioni AI/ML è aumentato del 625%. Infatti, diverse tecnologie ad alta crescita come il cloud, l’intelligenza artificiale e l’IoT, la sicurezza informatica e le infrastrutture iperscalabili stanno dominando l’offerta dei partner.

La sicurezza è stata la tecnologia più venduta, seguita da vicino da reti, server e storage e dal cloud ibrido.

Il cambiamento delle esigenze in termini di competenze rivela lacune nella pipeline dei talenti. Più di un terzo degli intervistati da TD SYNNEX (38%) ha affermato che i servizi gestiti rappresentano la principale competenza aziendale necessaria, mentre la stessa percentuale ha affermato che la sicurezza è la principale competenza tecnologica.

Dopo la sicurezza, il networking e l’analisi dei dati sono state le competenze tecnologiche più richieste dai partner a livello globale, e dopo i servizi gestiti, i servizi professionali e la pianificazione aziendale sono state le competenze aziendali più ricercate.

Le esigenze di competenze variano in base alla regione, il che illustra come ciascuno stia evolvendo per soddisfare le esigenze dei propri mercati. Tuttavia, un filo conduttore comune è stata l’elevata domanda di servizi gestiti in tutte e quattro le regioni.

Secondo una stima di Canalys, il 73% della spesa IT sarà erogata dai partner nel 2023, sottolineando il canale tecnologico come strategia go-to-market essenziale per acquisire valore.

La sicurezza informatica è in testa come tecnologia più spesso fornita dai partner (91,5%).

Il 77% dei partner di canale intervistati da TD SYNNEX riferisce di aver registrato quest’anno una crescita dei ricavi e i partner stanno ottenendo questo risultato modificando i propri modelli di business e le proprie offerte in tempo reale per soddisfare le mutevoli richieste del mercato.

Il mix del portafoglio sta cambiando: le vendite di servizi relativi al ciclo di vita del prodotto, proprietà intellettuale e rivendita di servizi pacchettizzati sono aumentate dal 150% al 200%.

Circa il 50% in più degli intervistati si sono identificati come fornitori di servizi gestiti (MSP) rispetto all’anno precedente, a dimostrazione della crescita esplosiva di questo mercato.

Il numero di partner che ritengono che la gestione ambientale, sociale e di governance (ESG) sia importante per la propria attività è aumentato del 125%

Il 37% dei partner segnala ulteriori investimenti ESG e il 38% realizza investimenti ESG attraverso partnership ibride o in outsourcing.

“Il Direction of Technology Report di TD SYNNEX è stato creato appositamente per aiutare qualsiasi azienda a comprendere e sfruttare al meglio le ultime tendenze e richieste dell’ecosistema tecnologico. Ciò è direttamente in linea con il nostro obiettivo di consentire ai nostri partner globali di ottenere grandi risultati con la tecnologia”, ha affermato Jill Kermes, CVP, Corporate Communications and Citizenship. “Non vediamo l’ora di presentare le intuizioni del rapporto globale di quest’anno oltre a svelare dati specifici per ciascuna regione, nonché contenuti specificamente focalizzati sugli MSP”.

Nel secondo anno del sondaggio e del rapporto, il tasso di risposta dei partner di canale è raddoppiato. Il sondaggio è stato condotto da maggio a luglio 2023 e ha raccolto feedback da oltre 550 partner di canale B2B provenienti da oltre 60 paesi nelle regioni globali di Nord America, Europa, America Latina e Caraibi (LAC) e Asia Pacifico e Giappone (APJ) – che comprende rivenditori, integratori di sistemi, fornitori di servizi, MSP e altro ancora.