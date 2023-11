Intelligenza artificiale, le migliori app del 2023

Il 2023 è stato un anno importante per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Il settore è crescendo a vista d’occhio e sono sempre di più le varie tecnologie che stanno trasformando radicalmente la nostra vita quotidiana, rendendo più efficienti, intuitive e personalizzate molte delle attività che svolgiamo ogni giorno.

Le applicazioni basate sull’AI stanno diventando sempre più comuni e accessibili, aprendo un mondo di possibilità un po’ in ogni campo. Dall’assistenza virtuale alla creazione di contenuti, sono tante le app che rispondono alle varie esigenze che possono avere gli utenti.

Una delle principali aree in cui l’Intelligenza artificiale sta lasciando il segno è l’assistenza virtuale. Le chatbot e gli assistenti vocali stanno diventando sempre più intelligenti e in grado di comprendere e rispondere alle domande degli utenti in modo naturale. Tra queste ci sono le applicazioni in grado di svolgere compiti complessi come la prenotazione di appuntamenti, la gestione delle email e persino la creazione di documenti basati su input vocali.

Poi, ci sono anche app che stanno avendo un impatto significativo nell’educazione e nell’apprendimento, utili anche per gli studenti, offrendo contenuti su misura in base alle loro esigenze. Queste app stanno rivoluzionando il modo in cui apprendiamo e acquisiamo nuove conoscenze, supportando le persone, non solo gli studenti, nel loro percorso di apprendimento.

Inoltre, ci sono app di traduzione automatica, che stanno diventando sempre più precise e utili, consentendo una comunicazione più semplice tra le persone di tutto il mondo. Esistono poi anche applicazioni legate al settore dell’intrattenimento basate su sistemi di intelligenza artificiale che stanno ridefinendo l’esperienza multimediale, ma anche quella videoludica, a partire dalle piattaforme come Betway Casino fino a quelle mainstream come Steam che ha un catalogo molto ampio. Gli algoritmi permettono di proporre agli utenti contenuti su misura, mentre le app di creazione di contenuti stanno aiutando artisti e addetti dei vari ambiti, come quello della comunicazione e della grafica, a creare opere uniche ed originali.

Infine, non meno importante, ma anzi quasi fondamentale, è il contributo che sta avendo l’intelligenza artificiale in campo medico. L’intelligenza artificiale sta aiutando medici e ricercatori a trovare nuove cure per le malattie, a migliorare le diagnosi, a gestire nel miglior modo possibile patologie croniche e anche ad offrire terapie sempre più mirate per i pazienti. Così come si sta rivelando importante anche nel campo della sicurezza delle città. Questo solamente per dire che l’AI, nei prossimi anni, potrebbe rivelarsi di vitale importanza per l’intera società.

Insomma, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale è in corso, e queste app sono solo un assaggio di ciò che il futuro ha in serbo per noi. Vediamo quali sono le migliori del 2023.

Le migliori app di intelligenza artificiale del 2023

Tra le app di assistenza vocale basate su intelligenza artificiale troviamo Alexa, Google Assistant e Bing, che poi sono forse quelli più famose, ma non tutti sanno che non serve necessariamente disporre del dispositivo per utilizzarli (nel caso di Alexa e Google Assistant). Infatti, basta scaricare la app sul proprio smartphone e dargli un input vocale per avere la risposta desiderata.

Un’altra applicazione ormai nota al grande pubblico riguarda invece la creazione di contenuti t estuali. Ci riferiamo a ChatGPT. Disponibile sia in versione gratuita che in abbonamento per avere servizi extra, ChatGPT è diventato un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di scrivere testi. Per utilizzarlo, bisogna andare sul sito dedicato, iscriversi tramite e-mail e poi si potrà dargli l’input testuale per avere la risposta alle nostre esigenze. A questa categoria, appartengono anche Diaspro, Writecream, Genie e Whisper AI tra le tante.

Per quanto riguarda, invece, la creazione e la modifica delle immagini c’è Photo Director, disponibile sia su Android che iOS e in versione gratuita (con funzioni extra a pagamento). Con questa app, è possibile migliorare automaticamente foto e contenuti visivi, ma anche creare avatar, rimuovere sfondi e quant’altro. Tra le altre troviamo anche Remini, AI Enhancer e Google Foto, che dispone di AI generativa. Per creare immagini da zero, c’è poi GenZArt, che trasforma letteralmente le idee in raffigurazioni a partire dalle indicazioni testuali che inseriamo.

Interessante è poi Murf, applicazione che permette di convertire il testo in voce. Presenta molte opzioni di personalizzazioni e ha anche un’ampia gamma di varietà di voci e dialetti tra cui scegliere. Di contro, c’è anche la possibilità di trasformare i file audio e video in testo con l’app Trint, che sorprende soprattutto per via della sua velocità di esecuzione.

Sempre per i creator, può essere utile anche HitPaw Video Enhancer AI che, come suggerisce il nome, permette di migliorare la qualità e di apportare modifiche ai nostri video. L’app si basa su tre modelli separati che funzionano tramite intelligenza artificiale e, tra le varie sue funzioni, ci sono anche quella di aumentare la risoluzione del video fino a 8K.

Particolarmente utile nel caso in cui vogliate prenotare un viaggio è infine Hopper, un’app che utilizza l’analisi predittiva per aiutare gli utenti ad ottenere info specifiche su prezzi di voli, alberghi e noleggio auto.