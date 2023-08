xStation: la piattaforma XTB per iniziare a fare trading online

Iniziare a fare trading online non è mai stato così semplice. Con la piattaforma xStation di XTB, nominata tra i migliori software di trading per la sua flessibilità e i numerosi strumenti disponibili per il trader, potrai investire i tuoi risparmi e vederli fruttare nel breve e lungo periodo. La piattaforma di trading XTB è originaria della Polonia, anche se ha uffici in più di 13 paesi all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, tra cui Spagna, Cile, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito o Polonia. Oltre ad essere registrata presso la CNMV (National Securities Exchange Commission) e molti altri organismi simili, è quotata alla Borsa di Varsavia dal 2016.

Organizzazione della piattaforma xStation

La piattaforma permette di fare trading sui mercati e di trovare strumenti per la creazione di grafici, l’elaborazione degli ordini e la ricerca di indicatori. Funziona sia come software-web che come applicazione desktop. Contiene diverse sezioni che permettono di gestire e sfruttare al meglio la piattaforma: vista del mercato, grafici, news e Calendario, analisi di mercato, formazione, cronologia, posizioni aperte e ordini pendenti. Di conseguenza, xStation è perfetto sia per i trader principianti che per quelli esperti o professionisti. Si tratta di una piattaforma di trading altamente tecnologica che soddisfa le esigenze di un pubblico diversificato.

Investimenti

Se il tuo obiettivo è quello di investire in nuove tecnologie e a seguire le nuove tendenze nei settori tecnologici, puoi optare per l’indice NASDAQ Trading US100, uno degli indici azionari più seguiti da investitori e analisti di tutto il mondo, quotato insieme agli indici industriali Dow Jones (US30) e S&P (US500). Inoltre, si possono negoziare 48 coppie valutarie (EUR/USD, GBP/USD…), CFD sulle principali criptovalute come Bitcoin, Ethereum e sulle azioni di aziende con un capitale importante, come Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, così come si possono fare trading di materie prime, dai metalli preziosi a caffè, zucchero, petrolio e gas naturale.

Registrazione e primo deposito

Per poter fare trading sulla piattaforma xStation 5, per prima cosa è necessario registrarsi su XTB. In seguito, dovete completare il modulo e accedere direttamente alla piattaforma di trading mentre i vostri dati vengono verificati. Per verificare il vostro conto dovrete fornire una prova d’identità, una prova di residenza, estratti conto bancari o altra documentazione richiesta per scopi legali.

Una volta che la vostra identità è stata verificata, sarete in grado di effettuare il vostro primo deposito e potrete iniziare a fare trading sui principali mercati finanziari del mondo.

Utilizzazione della piattaforma

La xStation si può utilizzare non solo sul computer, ma anche su altri dispositivi elettronici. Volendo potete pure decidere di scaricare la piattaforma sul computer, oppure di usarle direttamente dal browser accedendo al vostro profilo su XTB. Con il vostro account potrete accede da tablet, smartphone e smartwatch. In questo modo, potrete controllare l’andamento dei vostri depositi e fare trading in qualsiasi momento della giornata, avrete bisogno solo dell’applicazione e di una connessione internet.

Sono molti i vantaggi di questa piattaforma, come per esempio i grafici interattivi, l’uso di CFD sulle principali criptovalute, feed con notizie e calendario economico, spreads adeguati, possibilità di configurare il profilo con EUR o USD e di modificare le notifiche dell’applicazione in base alle esigenze dei clienti. Inoltre, se non siete ancora convinti di iniziare a far trading con xStation, potete usufruire del servizio esclusivo creando un profilo demo per 30 giorni, totalmente gratuito. In questo modo, potrete provare le diverse funzioni e visionare le sezioni della piattaforma prima di effettuare il deposito e di registrarvi.