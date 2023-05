EnGenius Cloud SD-WAN Gateway Series per migliorare l’efficienza network da remoto

EnGenius Technologies, produttore mondiale di soluzioni di rete aziendali e cloud, ha lanciato una gamma di prodotti gateway SD-WAN che rispondono alla crescente esigenza di servizi basati sul cloud dando priorità alla sicurezza e all’efficienza nella connessione delle aziende alle loro filiali. La serie SD-WAN di EnGenius fornisce una soluzione sicura e affidabile, permette una perfetta integrazione con gli access point e gli switch gestiti dal Cloud di EnGenius per offrire una visione unificata e una maggiore sicurezza.

La tecnologia SD-WAN (Software-defined Wide Area Network) sta diventando sempre più necessaria per la sicurezza e l’affidabilità della rete, considerando l’infrastruttura data-driven delle reti aziendali private e basate su cloud. I gateway SD-WAN di EnGenius sono progettati per fornire alle aziende una soluzione di rete robusta e altamente scalabile. La serie di gateway SD-WAN offre funzionalità quali EnGenius Auto-VPN e NAT Traversal, che ne fanno la scelta ideale per le aziende che cercano una soluzione di rete sicura ed efficiente.

Raggiungete una scalabilità senza limiti ed una flessibilità senza pari sulle reti wireless e cablate: gateway SD-WAN di EnGenius consentono alle aziende di implementare rapidamente e facilmente più filiali, includendo tutte le regole firewall e le policy di rete necessarie. Questo li rende una soluzione ideale per le aziende con un numero crescente di lavoratori e una dipendenza da servizi basati su cloud, in quanto possono mantenere connessioni di rete sicure ed efficienti.

Automatizzare e semplificare la configurazione per un’implementazione più rapida e un maggiore uptime: l’impostazione di una rete VPN con EnGenius SD-WAN è semplice e richiede solo pochi clic, anche per le reti NAT. Grazie alle funzioni di auto-healing, il sistema regola automaticamente le impostazioni VPN quando l’IP WAN cambia, garantendo una connettività senza interruzioni.

Monitoraggio delle connessioni in tempo reale per una maggiore sicurezza e trasparenza: EnGenius SD-WAN fornisce agli amministratori di rete una panoramica completa dello stato di tutte le connessioni VPN, delle prestazioni WAN e delle tendenze della rete. Questa visibilità completa facilita le regolazioni o la risoluzione dei problemi necessari, monitorando le prestazioni in tempo reale e lo stato dei tunnel.

Sentitevi sicuri con Zero Trust Framework per una maggiore sicurezza su scala: la connessione tra le filiali e la sede centrale è ulteriormente protetta da più livelli di autenticazione, tra cui i controlli dei dispositivi Zero Trust Framework, tutti forniti con i gateway SD-WAN EnGenius.

Sfruttate la potenza di EnGenius Cloud per la gestione unificata dei dispositivi e della rete: i gateway SD-WAN EnGenius forniscono una soluzione integrata per tutte le esigenze di rete attraverso EnGenius Cloud. Le aziende possono facilmente gestire e monitorare tutti i dispositivi di rete, compresi gli access point e gli switch di rete, in un’unica postazione centrale.

“Siamo entusiasti di lanciare questa nuova linea di prodotti SD-WAN che offre maggiore resilienza e sicurezza alle aziende e alle filiali”, ha dichiarato Antony Lai, vicepresidente di EnGenius. “Abbiamo lavorato duramente per sviluppare una soluzione di alto livello che sia facile da configurare e gestire, fornendo al contempo una perfetta integrazione con i prodotti EnGenius gestiti in cloud con un sistema sicuro, affidabile ed efficace, in grado di soddisfare le esigenze delle aziende nella gestione delle loro reti.”

Lineup di gateway SD-WAN gestiti dal cloud di EnGenius (ESG):

– ESG320 – Gateway Cloud SD-WAN Gigabit PoE+ a 4 porte

– ESG510 – Gateway SD-WAN Cloud multi-Gigabit PoE+ a 4 porte

– ESG610 – Gateway Cloud SD-WAN con 4 porte Multi-Gigabit PoE

– ESG620 – Gateway Cloud SD-WAN a 8 porte Multi-Gigabit PoE + 2 SFP