Videoronde: con Axitea entra in gioco l’AI

Axitea, Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese, rivoluziona il mercato della vigilanza privata con l’introduzione di un servizio di videoronde basato sull’Intelligenza Artificiale (IA), il primo al mondo ad introdurre ispezioni automatizzate nei sistemi di videosorveglianza. Questo servizio innovativo di videoronda rappresenta un’evoluzione senza precedenti nei tradizionali sistemi di pattugliamento e sorveglianza, offrendo una soluzione accessibile, efficace e completamente automatizzata, che sfrutta sistemi di IA progettati appositamente nell’infrastruttura Private Cloud di Axitea.

I servizi di pattugliamento rappresentano una pietra miliare delle strategie di sicurezza delle aziende e, nonostante negli ultimi anni ci siano state alcune evoluzioni del servizio grazie alla digitalizzazione, hanno comunque mantenuto dei limiti legati alla prevedibilità, alla facilità di elusione e all’errore umano. Axitea risponde all’esigenza di protezione con un approccio del tutto innovativo grazie all’impiego delle tecnologie Cloud e IA: la soluzione, realizzata in modalità SaaS (Software as a Service) basata su algoritmi avanzati di videoanalisi, analizza in tempo reale i flussi video provenienti dalle telecamere di sicurezza, rilevando intrusioni e attivando una risposta immediata e mirata da parte del Security Operation Center.

Oltre all’aspetto tecnologico, il servizio è innovativo anche nella sua estrema accessibilità: le imprese che desiderino dotarsi di un servizio di videoronda con IA, infatti, non dovranno prevedere investimenti onerosi in nuovo hardware, né predisporre competenze specializzate per garantirne il funzionamento e l’efficienza continua. Per usufruire del servizio, infatti, è sufficiente un tradizionale impianto TVCC: Saranno gli specialisti di Axitea a provvedere a configurare e addestrare la soluzione in base alle specifiche del sito da monitorare.

“Il servizio di videoronda con Intelligenza Artificiale rappresenta una vera e propria rivoluzione sul mercato della sicurezza”, commenta Marco Bavazzano, Amministratore Delegato di Axitea. “Questo servizio è frutto del nostro grande impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. È un servizio che trasforma il presente e apre nuove possibilità per il futuro dell’azienda e anche per i nostri clienti, perché potranno disporre di un sistema di protezione molto più efficace di quello tradizionale a costi molto competitivi”.