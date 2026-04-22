GenAI Protection consente agli MSP di proteggere e gestire l’utilizzo dell’AI

Acronis, specialista globale nella protezione informatica ha presentato Acronis GenAI Protection, una soluzione di monitoring e sicurezza che consente ai Managed Service Provider (MSP) di controllare l’utilizzo dell’AI generativa negli ambienti dei clienti, prevenendo l’esposizione dei dati sensibili e proteggendo da manipolazioni dolose dei prompt. Acronis GenAI Protection costituisce la versione iniziale di Acronis Cyber Workspace mentre è previsto il rilascio di funzionalità aggiuntive per offrire uno workspace AI protetto, integrato nativamente nella piattaforma Acronis.

Con la diffusione degli strumenti di AI generativa nelle organizzazioni, le aziende si trovano ad affrontare rischi crescenti legati alla violazione dei dati, all’uso non autorizzato dell’AI e alla manipolazione malevola dei prompt. Molti strumenti di AI destinati al mercato consumer non dispongono di governance, mentre le soluzioni enterprise non sono progettate per essere fornite e gestite tramite gli MSP. Acronis GenAI Protection colma questa lacuna fornendo ai partner una soluzione appositamente pensata per monitorare e proteggere l’uso dell’AI generativa negli ambienti delle PMI.

Monitoraggio e sicurezza dell’AI forniti tramite MSP

Acronis GenAI Protection è progettato per essere implementato, gestito e commercializzato dagli MSP. Attraverso una console centralizzata integrata nella piattaforma Acronis, i provider di servizi possono monitorare l’utilizzo dell’AI negli ambienti dei clienti, compresa l’applicazione delle policy, la reportistica e la mitigazione dei rischi, proteggendo al contempo le interazioni con l’AI generativa insieme a dati, applicazioni ed endpoint.

“L’adozione dell’AI generativa sta accelerando ma introduce nuovi rischi che le aziende non sono pienamente preparate a gestire”, ha affermato Gaidar Magdanurov, President di Acronis. “Gli MSP sono in una posizione privilegiata per aiutare le aziende ad adottare l’AI in modo sicuro, ma fino a oggi non disponevano degli strumenti adeguati a monitorarla e gestirla in modo efficace. GenAI Protection consente agli MSP di trasformare la sicurezza dell’AI in un servizio gestito, creando nuove opportunità di fatturato e proteggendo al contempo i propri clienti dai rischi emergenti.”

Protezione integrata per l’utilizzo dell’AI generativa

Acronis GenAI Protection offre visibilità, governance e sicurezza per l’utilizzo dell’AI senza richiedere soluzioni aggiuntive o complessità di livello aziendale.

Le funzionalità principali includono:

• Visibilità e governance della shadow AI: individua e monitora le applicazioni di AI generativa utilizzate negli ambienti dei clienti al fine di comprenderne l’adozione e l’esposizione al rischio.

• Protezione dei dati sensibili per le interazioni con l’AI: ispeziona i prompt alla ricerca di dati sensibili come PII o PHI e impedisci la trasmissione non autorizzata a strumenti di public AI o non autorizzati.

• Prevenzione della manipolazione dei prompt e dell’abuso dell’AI: rileva e blocca i prompt dannosi progettati per manipolare il comportamento dell’AI o compromettere i workflow.

“L’AI è ormai una realtà consolidata per le PMI: oltre il 50% utilizza strumenti di AI, in particolare nelle aree commerciali e del marketing, alla ricerca di scalabilità, produttività ed efficienza”, ha sottolineato Matthew Ball, Chief Analyst di Omdia. “Sebbene la maggior parte delle implementazioni avvenga tramite SaaS, il crescente utilizzo dell’AI di tipo consumer, autorizzato o meno, genera nuovi rischi per la sicurezza che impongono agli MSP nuovi requisiti da gestire attivamente.”

Con la continua evoluzione dell’AI, Acronis prevede di introdurre ulteriori funzionalità basate sull’AI per proteggere, gestire e automatizzare i servizi e gli strumenti di AI all’interno della propria ampia offerta Cyber Workspace. I miglioramenti sono progettati per incrementare la produttività e l’automazione, consentendo agli MSP di semplificare le operazioni quotidiane rafforzando la protezione di dati e asset.