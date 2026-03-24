Il backup non deve necessariamente essere in cloud

In occasione del World Backup Day, Toshiba Electronics Europe richiama l’attenzione sul valore fondamentale di una corretta strategia di backup dei dati. Una necessità troppo spesso compresa solo quando è ormai troppo tardi: quando il backup non è stato eseguito o non è più accessibile.

Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development di Toshiba Electronics Europe, condivide alcune riflessioni sul tema, ribadendo perché un backup efficace non debba necessariamente avvenire esclusivamente nel cloud.

Perché non basta il cloud

Un hard disk esterno non richiede una connessione a internet, garantisce disponibilità immediata e offre un livello di sicurezza indipendente da infrastrutture di terze parti. Inoltre, può essere conservato in modo sicuro e protetto a discrezione dell’utente.

Inoltre, molte aziende stanno tornando a investire nei propri data center per ragioni di sicurezza e compliance, secondo Toshiba l’hard disk continua a rappresentare un’opzione di assoluta affidabilità.

Velocità: un vantaggio concreto

La connettività gioca un ruolo centrale anche nella velocità del backup. A fronte dei circa 300 Mbit/s tipici delle connessioni cloud, il trasferimento diretto tramite USB può raggiungere fino a 1 Gbit/s da smartphone, tablet o laptop verso un hard disk esterno — prestazioni nettamente superiori.

Praticità e software dedicati

Gli hard disk di qualità destinati al backup professionale includono software dedicati, che semplificano la gestione dei dati e permettono di salvare non solo file e documenti, ma anche impostazioni di sistema e informazioni aggiuntive essenziali.

Un investimento conveniente

Dal punto di vista economico, l’hard disk continua a essere una delle soluzioni di backup più vantaggiose. Con un costo iniziale contenuto e l’assenza totale di abbonamenti o spese ricorrenti, rappresenta un investimento semplice da pianificare e sostenibile nel tempo. A questo si aggiungono la grande capacità di archiviazione, l’elevato livello di sicurezza e la versatilità d’uso che caratterizzano gli HDD moderni. Una combinazione di fattori che li rende lo strumento ideale per chi desidera conservare in modo affidabile, duraturo e conveniente i propri dati e file più importanti.

Backup ibrido: la strategia più sicura

Toshiba ricorda tuttavia che affidarsi a un’unica copia su un solo supporto può risultare rischioso in caso di eventi fisici avversi, come furti, incendi o allagamenti. La raccomandazione è chiara: adottare una strategia di backup a doppio livello, combinando un HDD locale con una seconda copia basata su cloud. Questa soluzione ibrida rappresenta l’approccio più affidabile e duraturo per proteggere dati sensibili e informazioni critiche.