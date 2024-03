Protezione dati: le 7 regole di Synology

Di fronte a minacce cyber sempre più pericolose, bisogna adottare misure di protezione dati e sicurezza efficaci. In un contesto in cui la nostra vita quotidiana si intreccia sempre di più con la tecnologia, la sicurezza delle informazioni diventa un pilastro fondamentale.

Perché il Backup è fondamentale per la protezione dei dati?

Il recente rapporto Clusit del 2024 mette in luce un’allarmante tendenza di crescita dei cyber attacchi, sia su scala globale che in Italia. Nel 2023, l’Italia ha registrato un aumento del 65% nei casi di cyber attacchi, oltre il doppio rispetto agli anni precedenti. Ciò che preoccupa ancora di più è che la gravità di questi attacchi è aumentata in modo significativo, con gli attacchi classificati come “critici” o “gravi” che costituiscono ormai oltre l’81% del totale.

I cyber attacchi, così come i guasti hardware o software, i danneggiamenti dei dati o le cancellazioni accidentali possono provocare la perdita di considerevoli quantità di dati.

Questi dati, insieme ai fenomeni sopra elencati, sottolineano l’urgente necessità di adottare misure più robuste per la protezione dei dati delle organizzazioni ma anche degli individui, considerando che gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati e dannosi.

In questo contesto, entra in gioco il backup, che offre una rete di sicurezza quando le cose non vanno come previsto e costituisce un elemento indispensabile per preservare la nostra privacy e garantire la continuità delle operazioni.

Infatti, il backup è essenziale per la protezione dei dati, in quanto si configura come un processo di vitale importanza, in quanto consente la creazione di duplicati delle informazioni, assicurando la possibilità di ripristinare dati preziosi in caso di incidenti o perdite irreparabili.

Quali sono le regole principali per proteggersi?

Per garantire la protezione dei dati e prevenire la perdita o il furto di informazioni sensibili, è fondamentale adottare diverse pratiche di sicurezza:

Seguire la regola del 3-2-1 , mantenendo almeno tre copie dei dati, su due su supporti differenti e una copia in un luogo fisico esterno. Tale approccio costituisce una difesa robusta contro eventuali perdite di dati, fornendo una diversificazione sufficiente per affrontare una vasta gamma di scenari critici.

, mantenendo almeno tre copie dei dati, su due su supporti differenti e una copia in un luogo fisico esterno. Tale approccio costituisce una difesa robusta contro eventuali perdite di dati, fornendo una diversificazione sufficiente per affrontare una vasta gamma di scenari critici. Una volta effettuato il backup, è altrettanto fondamentale, per una efficace protezione dei dati, effettuarne una pianificazione , stabilendo un piano regolare per la sua esecuzione, adattato alle esigenze specifiche dell’utente o dell’organizzazione. La frequenza dei backup dipende dalla quantità di dati generati e dalla criticità delle informazioni.

, stabilendo un piano regolare per la sua esecuzione, adattato alle esigenze specifiche dell’utente o dell’organizzazione. La frequenza dei backup dipende dalla quantità di dati generati e dalla criticità delle informazioni. Considerare un periodo di retention di almeno 90 giorni, considerando la possibilità che gli attacchi informatici possano rimanere nel sistema informatico per lunghi periodi prima di uscire allo scoperto.

di almeno 90 giorni, considerando la possibilità che gli attacchi informatici possano rimanere nel sistema informatico per lunghi periodi prima di uscire allo scoperto. Crittografare tutti i backup. Questa pratica aggiunge un ulteriore strato di sicurezza e protezione dei dati, proteggendo le informazioni sensibili da accessi non autorizzati, sia durante la trasmissione che durante l’archiviazione.

tutti i backup. Questa pratica aggiunge un ulteriore strato di sicurezza e protezione dei dati, proteggendo le informazioni sensibili da accessi non autorizzati, sia durante la trasmissione che durante l’archiviazione. Implementare un piano di disaster recovery istantaneo che permetta di recuperare rapidamente i dati persi, abbreviando il Recovery Time Objective (RTO), e di garantire la continuità delle operazioni. Per fare ciò, si ricorre all’utilizzo di istantanee locali e devono essere offerte opzioni di ripristino specifiche per file, cartelle o dispositivi completi.

che permetta di recuperare rapidamente i dati persi, abbreviando il Recovery Time Objective (RTO), e di garantire la continuità delle operazioni. Per fare ciò, si ricorre all’utilizzo di istantanee locali e devono essere offerte opzioni di ripristino specifiche per file, cartelle o dispositivi completi. Prevedere un backup immutabile di tutti i dati dell’organizzazione, assicurando che le informazioni siano protette da modifiche non autorizzate.

di tutti i dati dell’organizzazione, assicurando che le informazioni siano protette da modifiche non autorizzate. Effettuare test periodici dei backup, per verificarne la ripristinabilità al fine di garantire la resilienza contro gli attacchi ransomware e altre minacce informatiche. In questo modo si garantisce che le politiche e le procedure di ripristino siano sempre operative.

Come Synology aiuta nella protezione dei propri dati con soluzioni di Backup?

Synology si impegna a fornire soluzioni avanzate di backup, in grado di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza informatica e protezione dati:

Attraverso Active Backup For Business viene offerto un approccio centralizzato alla gestione delle attività di backup, consentendo agli utenti di semplificare la gestione delle autorizzazioni e delle deleghe e fornendo una piattaforma di gestione affidabile.

viene offerto un approccio centralizzato alla gestione delle attività di backup, consentendo agli utenti di semplificare la gestione delle autorizzazioni e delle deleghe e fornendo una piattaforma di gestione affidabile. Utilizzando una crittografia AES-256 , Synology fornisce un ulteriore livello di protezione e rende i dati inaccessibili a persone non autorizzate e proteggendoli da possibili violazioni della sicurezza.

, Synology fornisce un ulteriore livello di protezione e rende i dati inaccessibili a persone non autorizzate e proteggendoli da possibili violazioni della sicurezza. Synology Hyper Backup consente di effettuare la pianificazione delle attività di backup, permettendo agli utenti di personalizzare le proprie strategie di protezione dati in base alle esigenze specifiche. Questa flessibilità consente di programmare backup regolari per garantire la protezione continua dei dati e di definire il periodo di retention per mantenere le informazioni per il tempo necessario. I backup possono essere avviati anche al verificarsi di determinati eventi, come interruzioni di schermo, in modo da salvaguardarsi da eventuali perdite di dati.

consente di effettuare la pianificazione delle attività di backup, permettendo agli utenti di personalizzare le proprie strategie di protezione dati in base alle esigenze specifiche. Questa flessibilità consente di programmare backup regolari per garantire la protezione continua dei dati e di definire il periodo di retention per mantenere le informazioni per il tempo necessario. I backup possono essere avviati anche al verificarsi di determinati eventi, come interruzioni di schermo, in modo da salvaguardarsi da eventuali perdite di dati. Utilizzando Active Backup for Microsoft 365 è possibile proteggere i dati presenti su Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online e Teams. Questo poiché Active Backup for Microsoft 365 centralizza i backup dei tuoi account Microsoft 365 sul NAS per garantire l’accesso costante in caso di imprevisti.

è possibile proteggere i dati presenti su Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online e Teams. Questo poiché Active Backup for Microsoft 365 centralizza i backup dei tuoi account Microsoft 365 sul NAS per garantire l’accesso costante in caso di imprevisti. In situazioni di emergenza, come interruzioni del servizio o perdite di dati, Synology offre un meccanismo di recupero bare-metal che garantisce il ripristino completo e rapido delle informazioni critiche, assicurando la continuità delle operazioni senza compromettere l’integrità dei dati.

che garantisce il ripristino completo e rapido delle informazioni critiche, assicurando la continuità delle operazioni senza compromettere l’integrità dei dati. Grazie a Snapshot Replication , è possibile creare snapshots immutabili, basati sulla tecnologia WORM (Write Once, Read Many) che limita le modifiche e le eliminazioni dei dati entro un periodo di tempo specificato. Inoltre, le cartelle condivise, i LUN, i volumi o gli storage pool che contengono snapshot non modificabili non possono essere eliminati. Pertanto, in questo modo viene garantita l’integrità dei dati, impedendo modifiche o cancellazioni accidentali o intenzionali.

, è possibile creare snapshots immutabili, basati sulla tecnologia WORM (Write Once, Read Many) che limita le modifiche e le eliminazioni dei dati entro un periodo di tempo specificato. Inoltre, le cartelle condivise, i LUN, i volumi o gli storage pool che contengono snapshot non modificabili non possono essere eliminati. Pertanto, in questo modo viene garantita l’integrità dei dati, impedendo modifiche o cancellazioni accidentali o intenzionali. Infine, le soluzioni di Synology sono prive di licenza, consentendo agli utenti di proteggere i propri dati senza limiti o vincoli.

Conclusione

In un contesto in cui il rischio di ransomware, furti e guasti è sempre più presente, la protezione dei dati e la continuità operativa diventano priorità assolute non solo per le imprese e le organizzazioni, ma anche per i singoli utenti.

Synology si impegna a rispondere a queste sfide attraverso soluzioni avanzate come Active Backup For Business, Snapshot Replication o Hyper Backup, che offrono flessibilità e affidabilità per garantire sicurezza e integrità dei dati in ogni contesto.

L’impegno di Synology non si limita solo alla protezione delle informazioni critiche delle aziende, ma si estende anche alla salvaguardia dei dati personali degli utenti, fornendo un supporto completo per preservare la continuità delle operazioni e la tranquillità degli utilizzatori in un ambiente digitale sempre più complesso e pericoloso.