Sicurezza unificata per aziende remote: WatchGuard c’è

Attento a rispondere al bisogno di sicurezza unificata per aziende remote e distribuite, WatchGuard Technologies ha annunciato il lancio dei nuovi firewall Firebox tabletop T25/T25-W, T45/T45-POE/T45-W-POE e T85-POE.

Basati sull’architettura Unified Security Platform di WatchGuard per offrire sicurezza completa e gestione semplificata tramite WatchGuard Cloud, questi nuovi firewall sono progettati per fornire agli ambienti aziendali remoti e distribuiti le prestazioni di cui hanno bisogno, per una migliore protezione contro le più recenti minacce alla sicurezza della rete.

Con maggiore capacità di memoria e velocità di elaborazione più elevata per un throughput migliorato, questa nuova linea di prodotti Firebox consente ai partner WatchGuard, agli MSP e agli amministratori IT di proteggere filiali, apparati per ufficio, dispositivi remoti, software POS per il retail e utenti remoti da minacce complesse ed emergenti, riducendo al minimo i requisiti di configurazione e gestione della rete.

Sicurezza unificata per aziende remote e distribuite

Come spiegato da Ryan Poutre, product manager di WatchGuard Technologies: «Gli ambienti IT di tutti i tipi e dimensioni affrontano le minacce avanzate e sofisticate degli attaccanti, ma le PMI e le filiali in genere non dispongono di personale tecnico dedicato per configurare, installare e gestire le appliance di sicurezza di rete. Questa nuova generazione di Firebox sfrutta appieno l’architettura della nostra piattaforma di sicurezza unificata, consentendo agli MSP di fornire soluzioni solide e una gestione semplificata per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di clienti e scenari di implementazione».

Con servizi di sicurezza di classe enterprise come APT Blocker (rilevamento malware in una sandbox) e ThreatSync per la correlazione delle informazioni tra endpoint e rete, i nuovi Firebox sono ideali per le piccole imprese che non dispongono di un team di sicurezza dedicato. Oltre a fornire una protezione avanzata contro il malware per ambienti distribuiti, le nuove appliance includono SD-WAN per ottimizzare le prestazioni di rete distribuendo dinamicamente il traffico di rete su più connessioni in base a policy definite.

Questi nuovi Firebox sfruttano gli ultimi aggiornamenti apportati in WatchGuard Cloud per visualizzare in una dashboard dati in tempo reale sullo stato del collegamento SD-WAN e di eventuali failover e supportano anche le più recenti funzionalità Fireware per la condivisione del carico su più link. Queste funzionalità sono incluse in tutti i pacchetti di servizi di WatchGuard.

Come dichiarato da Luca Volpato, CEO di ITS S.r.l, Partner Gold di WatchGuard: «Le appliance tabletop Firebox di WatchGuard ci offrono tutte le funzionalità e la protezione di sicurezza dei loro firewall maggiori montati su rack e ci rendono più efficienti grazie al provisioning zero-touch: basta che l’utente remoto attivi il dispositivo e possiamo distribuire e configurare i dispositivi, aggiornare il firmware e applicare le policy da remoto. Possiamo implementare e configurare rapidamente SD-WAN tramite WatchGuard Cloud da postazioni remote. Queste appliance sono un altro brillante esempio dell’attenzione di WatchGuard alla creazione di ottimi prodotti che agevolano l’attività di un MSP».

Le caratteristiche principali di ciascuno dei nuovi prodotti Firebox includono: