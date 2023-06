ABB Electrification nel listino di V-Valley

In Italia i prodotti e le soluzioni di ABB Electrification, business unit di ABB Spa, saranno distribuite da V- Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions.

L’accordo consentirà a V-Valley di ampliare la propria offerta di soluzioni tecnologiche, partendo dalla gamma completa di UPS. Obiettivo: estendere la collaborazione in futuro, considerando nuovi scenari ed includendo ulteriori prodotti e soluzioni dell’offerta di ABB Electrification.

La partnership rappresenta un’interessante opportunità per entrambe le aziende, che condividono la visione comune di promuovere la trasformazione digitale. L’accordo di distribuzione tra V-Valley ed ABB rappresenta un passo importante verso l’accelerazione dell’innovazione tecnologica. L’intento è, infatti, quello di proporre al settore dell’IT un significativo vantaggio in termini di prodotti e soluzioni avanzate, ma anche di beneficiare delle competenze dei rispettivi team e presenze geografiche.

Con V-Valley ABB Electrification amplia la presenza sul mercato IT

“La partnership con V-Valley rappresenta un’opportunità strategica per ABB Electrification di ampliare la propria presenza nel mercato dell’Information Technology partendo dalla nostra offerta di UPS a cui aggiungere altre famiglie prodotto di interesse per i clienti di questo segmento. La collaborazione con Esprinet ci permetterà di valutare insieme soluzioni personalizzate per supportare la trasformazione digitale delle imprese“, ha affermato Matthias Winkler, ABB Global Distribution Channel Manager ICT.

“Siamo orgogliosi della collaborazione con un brand come ABB. Con questo accordo non solo possiamo ampliare la nostra offerta ma anche di estendere la nostra expertise in un settore per noi strategico come quello delle tecnologie per l’efficientamento energetico”, ha commentato Sergio Grassi, Head of Sales & Marketing di V-Valley Italia. “Da oggi i nostri clienti avranno accesso ai prodotti e alle soluzioni innovative di ABB, che consentiranno loro di affrontare le sfide dell’era digitale e della transizione ecologica in modo efficace e sostenibile“.