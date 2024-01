Ad Avnet Abacus il franchising di distribuzione per i connettori DEUTSCH di TE Connectivity

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici, oltre che di tecnologie complementari di punta come unità di potenza, accumulo di energia, wireless e sensori, e business unit regionale di Avnet, ha ottenuto il franchising per la vendita del portafoglio dei connettori rugged DEUTSCH di TE Connectivity, leader mondiale nel settore della connessione e dei sensori.

La famiglia di connettori elettrici a tenuta stagna DEUTSCH rappresenta da oltre 40 anni la soluzione leader di mercato per veicoli industriali e commerciali e per altre applicazioni, in particolare laddove sporcizia, umidità, salsedine e vibrazioni possono contaminare o danneggiare i collegamenti elettrici. La famiglia comprende le linee di connettori HD e DT, rispettivamente robust-circular e rugged-rectangular, progettati per le applicazioni su veicoli industriali e commerciali.

“In considerazione della stretta relazione strategica tra le nostre due società, TE Connectivity è lieta di assegnare ad Avnet Abacus il franchising per la distribuzione della famiglia di connettori veicolari DEUTSCH, leader di mercato. La combinazione tra le competenze di prodotto di TE Connectivity e le capacità di supporto al progetto di Avnet Abacus può costituire una formula vincente per la comunità ingegneristica”, ha affermato Barry Stunt, Senior Manager, ICT Distribution & Inside Sales EMEA, TE Connectivity.

Rudy Van Parijs, Presidente di Avnet Abacus, ha commentato: “La decisione della Business Unit Industrial and Commercial Transportation di TE Connectivity di scegliere Avnet Abacus come ulteriore partner di distribuzione per la sua famiglia di connettori DEUTSCH rappresenta una grande opportunità per incrementare le vendite e ampliare la base clienti per questa tecnologia leader di mercato, che intendiamo includere e sviluppare con grande determinazione.“