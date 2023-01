Ad Avnet Abacus un premio Bourns per la distribuzione

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, si è aggiudicata un premio per la distribuzione di Bourns, uno dei principali produttori mondiali di componenti elettronici passivi.

In occasione di un recente evento, Bourns ha assegnato una serie di riconoscimenti ai migliori partner di distribuzione che hanno contribuito alla crescita delle vendite e del business nella regione EMEA negli ultimi 18 mesi. Ad Avnet Abacus è stato attribuito il premio ‘Highest Percentage Network Share Growth’.

Adam Chidley, Senior Marketing Manager, è stato premiato come MVP per la qualità del rapporto stabilito con Bourns e dell’impegno a lungo termine e sviluppato in molti anni di duro lavoro e dedizione alla guida di un eccellente team di Supplier Development Managers.

Bourns è un produttore leader nel campo dei sensori di posizione e velocità, delle soluzioni di protezione dei circuiti, dei componenti magnetici, dei moduli microelettronici, dei pannelli di controllo e dei prodotti resistivi. La sua offerta è rivolta a un’ampia gamma di mercati, tra cui automotive, industriale, di consumo, comunicazioni e sistemi medicali non critici per la vita dei pazienti.

“Produttore di fama mondiale di innovativi componenti passivi di alta qualità, Bourns è da tempo fornitore e partner di Avnet Abacus”, ha affermato Hagen Goetze, Senior Director Marketing di Avnet Abacus. “Questo premio è un riconoscimento dei nostri sforzi in questi tempi difficili che il mercato sta attraversando. Negli ultimi due anni, Avnet ha lavorato duramente per consolidare la propria posizione in qualità di uno dei principali canali di vendita in distribuzione dei prodotti Bourns su base globale ed europea”.