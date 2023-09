AI e analytics Metriks nel listino di Esprinet

La startup innovativa Metriks ha siglato un accordo di distribuzione con Esprinet.

Il portafoglio del distributore si arricchisce, dunque, con due prodotti della gamma Metriks. Si tratta di Smart Analytics e di Enterprise Analytics. La prima è una soluzione standardizzata di intelligenza artificiale e Business Intelligence che fornisce alle aziende uno strumento di controllo. Lo fa con Dashboard Intelligenti sempre aggiornate 24 ore su 24 per monitorare dettagliatamente le vendite e gli acquisti e confrontare costantemente questi dati con il budget iniziale.

La seconda, invece, è una soluzione personalizzata che si integra con i vari sistemi di gestione aziendale utilizzati (ERP, CRM, MES, Tesoreria, HR, Marketing, ecc). In questo modo consente di monitorare i propri equilibri ed utilizzare i dati per prendere decisioni consapevoli basate su informazioni affidabili.

Metriks punta alla leadership nella analisi dei dati

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia di soluzioni offerte da Esprinet. Metriks si impegna a diventare il punto di riferimento nel campo dell’analisi dei dati, consentendo a tutte le aziende, dalle grandi alle piccole e medie imprese, di accedere al valore immenso dei dati. Metriks ha selezionato Esprinet per la sua ampia esperienza nel settore della distribuzione di software e prodotti IT. Questo al fine di allineare le strategie nella promozione di servizi digitali. L’obiettivo è arricchire il portafoglio di soluzioni con un’offerta estremamente innovativa e sfruttare l’ampia rete creata da Esprinet per la diffusione di questa soluzione”, ha dichiarato Marco Giaccherini, Co-Founder & Business Developer di Metriks.AI.

“Siamo lieti di aver siglato questa partnership con Metriks, che rappresenta un ulteriore passo della strategia di potenziamento della nostra offerta in ambito servizi”, ha commentato Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “Grazie a Metriks possiamo dotare i nostri Clienti degli strumenti giusti per monitorare l’andamento aziendale grazie a soluzioni di Business Analytics e Intelligenza Artificiale, così da accelerare il processo di crescita”.