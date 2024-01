ARES sceglie RS Italia per efficientare la sede di Bernareggio

RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi per clienti industriali, annuncia che ARES, storica azienda italiana leader nell’illuminazione architetturale per esterni, ha scelto le soluzioni RS PurchasingManager e RS VendStock per semplificare il processo di acquisto e garantire la disponibilità dei DPI a supporto degli operatori.

Fondata nel 1994 a Bernareggio, in provincia di Monza e della Brianza, ARES è un’azienda specializzata nell’illuminazione architetturale per esterni, con una produzione focalizzata su lampade, lampadari, apparecchi e componenti outdoor. Nel corso degli anni, grazie alla competenza, alla creatività e alla naturale propensione a guardare al futuro, ARES ha saputo allinearsi al cambiamento che ha investito il settore illuminotecnico e oggi è un’eccellenza italiana del settore dell’illuminazione per esterno ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo.

Diventare in meno di 25 anni un polo fortemente produttivo a livello globale, con ambizioni di ulteriore sviluppo, ha portato ARES ad avere la necessità di trasformare i propri processi industriali per migliorare l’efficienza e massimizzare la produttività, per questo si è rivolta a RS Italia.

L’obiettivo della collaborazione era quello di ottimizzare i processi per migliorare le performance produttive, soddisfacendo al contempo diverse esigenze.

Prima di tutto, era necessario semplificare il processo di acquisto dei materiali da produzione per raggiungere il controllo totale di spesa, budget e qualità dei prodotti, il monitoraggio sicuro della fornitura e la gestione consapevole di tutte le attività. Poi, era indispensabile ottenere una disponibilità costante e uno stoccaggio sicuro dei DPI, per ridurre tempi e costi di approvvigionamento di questi materiali utili per i tecnici su linea. Infine, era fondamentale migliorare la gestione del magazzino e delle scorte per prodotti a basso valore e ad alta rotazione, al fine di incrementare l’efficienza andando a eliminare le possibili interruzioni delle forniture a supporto della produzione.

Per raggiungere questi obiettivi, ARES si è affidata a RS Italia che l’ha guidata attraverso un percorso di cambiamento e innovazione, in grado di digitalizzare e automatizzare i processi aziendali.

“Il fattore decisivo per la scelta di RS Italia sono state le persone. – spiega Samuel Morganti, Manufacuring Engineering di ARES – Al di là delle apparecchiature specifiche, è stata la disponibilità, la prontezza e la risposta immediata delle persone che abbiamo conosciuto, unita all’attenzione verso i nostri dipendenti e al fatto di trovare un’azienda strutturata che ha messo a nostra disposizione conoscenze, metodi, tecnologia e strutture”.

Per quanto riguarda il lato tecnico, le soluzioni scelte da ARES per migliorare l’efficienza e la produttività aziendali sono state: RS PurchasingManager e RS VendStock. RS PurchasingManager è una piattaforma di e-Procurement che semplifica e automatizza tutte le attività legate agli acquisti: dall’approvvigionamento alla richiesta di preventivi, dalla selezione dei fornitori alla gestione degli ordini, dal monitoraggio della spesa al controllo delle scorte. Si tratta di uno strumento web-based, personalizzato sulle esigenze specifiche e facile da usare, che garantisce più livelli di autorizzazione, controllo del budget, verifica delle disponibilità, gestione dei centri di costo e configurazione di ordini aperti con plafond di spesa e rendicontazione. Grazie alla sua capacità di automatizzare le attività di acquisto, RS PurchasingManager ha portato ARES a risparmiare tempo e risorse preziose, ridurre i costi, monitorare in tempo reale le scorte e massimizzare la qualità dei prodotti acquistati. RS VendStock è un sistema vendor basato su tecnologia IoT che permette di gestire in sicurezza tutti quegli articoli che richiedono tracciabilità e garanzia di disponibilità. Si tratta di un sistema innovativo e automatico che, tramite distributori digitali industriali, avvicina prodotti e strumenti a bordo linea, consentendone un uso immediato agli operatori tramite accesso con tessera magnetica. Grazie all’utilizzo di RS VendStock®, ARES ha riscontrato importanti benefici a livello di disponibilità e approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale a supporto degli operatori. RS VendStock, infatti, assicura una drastica riduzione dei tempi di attesa dei tecnici di produzione, la disponibilità di DPI 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un controllo totale sulle spese, sulle scorte e sui costi di approvvigionamento.

“Siamo contenti di aver aiutato ARES a semplificare il suo iter per gli acquisti indiretti e aver reso più snelli i processi di check-list e consegna dei DPI agli operatori di linea attraverso i nostri servizi di valore aggiunto – afferma Marco Beltramo, Sales Director di RS Italia – Ma soprattutto, siamo orgogliosi del fatto che il nostro personale sia stato il fattore decisivo che ha spinto ARES a sceglierci come partner aziendale. Da anni, infatti, RS Italia si impegna a realizzare una cultura aziendale inclusiva che permetta ad ognuno si sentirsi accettato per quello che è, di esprimere appieno le proprie potenzialità e crescere”, conclude Beltramo.