Avast entra nel listino di V-Valley

Esprinet ha firmato un accordo di distribuzione con Avast, specialista globale nella sicurezza digitale e nella privacy, parte di Gen.

V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori il portafoglio completo Avast business, con l’obiettivo di aumentare l’adozione tra le aziende italiane di soluzioni di cyber-security tecnologicamente all’avanguardia.

Avast offre soluzioni di sicurezza per l’utenza business e consumer, con l’obiettivo di consentire ai service provider e alle imprese di fornire soluzioni per la protezione dalle minacce su Internet e IoT in costante evoluzione.

Dal 2022, Avast fa parte di Gen, un’azienda globale dedicata a rafforzare la Digital Freedom tramite i suoi affidabili marchi per la Sicurezza Informatica: Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender e CCleaner.

Il Gruppo Esprinet è anche distributore delle soluzioni Avast consumer e dei prodotti Norton. V-Valley è stata scelta da Avast per portare sul mercato l’offerta completa dei prodotti e servizi del brand. Attraverso la propria capillare rete distributiva, V-Valley supporterà il vendor nel proprio percorso di crescita sul territorio italiano.

“Siamo lieti di collaborare con Esprinet” ha dichiarato Ida Setti, Direttore Vendite South Med di Gen “e di poter offrire alle piccole e medie imprese le soluzioni Avast Business,rafforzando al contempo il nostro ampio portafoglio di prodotti e servizi sfruttando la tecnologia dei nostri brand. Nei prossimi mesi, grazie ai nostri marchi Cyber Safety, saranno disponibili ulteriori innovazioni e soluzioni per gli SMB, che offriranno un valore superiore ai nostri clienti di piccole e medie dimensioni, supportandoli in una più rapida innovazione”.

“La partnership con Avast è perfettamente coerente con la strategia di crescita del Gruppo, che punta ad una visione focalizzata sulle soluzioni a valore aggiunto. Questo accordo conferma l’interesse dei vendor per questo approccio”, ha commentato Luca Casini, Presidente di V-Valley Italia. “Le soluzioni del vendor di cybersecurity ci consentono di ampliare l’offerta di soluzioni di cyber-security messa a disposizione dei nostri partner, insieme all’importante supporto specialistico garantito dal team di V-Valley”.