Avnet Abacus e Molex festeggiano 40 anni di attività

In occasione di un evento speciale che si è tenuto a Monaco il 29 novembre Avnet Abacus, una delle società leader in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, ha celebrato i 40 anni di collaborazione con Molex, leader mondiale nell’innovazione della connettività.

Per l’occasione sono intervenuti più di 20 top manager di entrambe le società. In particolare, per Avnet Abacus: Rudy Van Parijs – Presidente, Matthias Schwendemann – VP Product Management e Hagen Goetze – Senior Director Marketing. Per Molex: Henry Fuerniss – VP Sales and Marketing EMEA, Paul Keenan – Sales Director Distribution Europe e Lee Thomas – Distribution Corporate Account Manager.

Un momento significativo dell’evento è stata la consegna a Molex del premio che celebra i quattro decenni di collaborazione di successo con Avnet Abacus.

Dal 1982, il rapporto tra le due società si è sviluppato facendo leva sulla combinazione tra l’ampio portafoglio di prodotti e la profonda esperienza nel settore della connettività proposti da Molex e i servizi e le risorse logistiche di livello mondiale caratteristici di Avnet Abacus. Le due realtà hanno sempre lavorato a stretto contatto per fornire prodotti elettronici, elettrici e di interconnessione in fibra ottica ai clienti di tutto il mondo. Nel corso degli anni, Molex ha ampliato il proprio portafoglio includendo oltre 100.000 prodotti destinati a soddisfare le esigenze dei clienti attivi in un’ampia gamma di settori produttivi che includono automazione, telecomunicazioni, automotive, medicale, industriale e consumer.

“Avnet Abacus e Molex collaborano da quattro decenni per supportare le esigenze dei clienti: siamo estremamente orgogliosi del lungo cammino compiuto insieme”, ha affermato Henry Fuerniss di Molex. “Le similitudini tra i nostri valori fondanti basati sull’impegno nel servizio e l’attenzione posta da Avnet sulla creazione di una domanda che supporti l’adozione tempestiva delle innovazioni Molex, consentono a questa partnership di prosperare e di rimanere al passo con le future tendenze. Auspichiamo altri 40 anni di successi congiunti”.

“Molex è stata e continua ad essere un partner strategico fondamentale per Avnet Abacus”, ha sottolineato Rudy Van Parijs di Avnet Abacus. “Abbiamo un enorme e reciproco rispetto per l’esperienza, la competenza e la professionalità che esprimono le due società. Il rapporto sempre più stretto tra gli esperti di tecnologie e prodotti di Molex e i nostri team di ingegneri applicativi ci permette di offrire i servizi, la qualità e l’innovazione migliori del settore. Ci aspettiamo altri 40 anni di attività congiunta in cui lavoreremo a stretto contatto e troveremo nuovi modi per adattarci alle dinamiche impegnative del nostro settore e fornire un servizio ancora migliore ai clienti”.