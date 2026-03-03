Avnet Silica amplia l’offerta di connettività IoT sicura con le soluzioni eSIM Thales conformi allo standard GSMA

Avnet Silica, società Avnet, ha firmato un accordo strategico commerciale di prodotti e servizi con Thales, azienda specializzata a livello mondiale nelle tecnologie avanzate per i settori informatico e digitale. Questo nuovo accordo riguarda le soluzioni eSIM di Thales conformi agli standard GSMA SGP.22 e SGP.32, tra cui un componente eSIM a sé stante e un’offerta integrata che combina l’eSIM con una serie di servizi di gestione remota. Insieme, Thales e Avnet Silica sono in grado di fornire ai partner industriali una soluzione chiavi in mano unica, offrendo un singolo prodotto, pronto per essere distribuito su larga scala, con connettività integrata fornita dai partner di Avnet Silica.

Con l’accelerazione delle implementazioni IoT e delle soluzioni di connettività industriale su larga scala, i team di ingegneria devono far fronte alle sfide legate alle crescenti esigenze di sicurezza, di gestione degli abbonamenti da remoto e di conformità normativa. Per soddisfare queste esigenze sono necessarie soluzioni di connettività con caratteristiche di sicurezza nativa, basate su standard e in grado di supportare ampie distribuzioni in diversi ambienti operativi.

I benefici dell’accordo per Avnet Silica

Grazie a questo accordo, Avnet Silica amplia il proprio portafoglio di connettività sicura e conforme agli standard, offrendo ai clienti industriali e IoT in tutta l’area EMEA l’accesso alle collaudate soluzioni eSIM certificate GSMA di Thales. La tecnologia eSIM SGP.32 di Thales è progettata per implementazioni IoT di massa, supportando il provisioning remoto semplificato e la gestione dei dispositivi su larga scala. La tecnologia SGP.22 è invece rivolta ai casi d’uso consumer e ibridi in cui è richiesto un provisioning remoto della SIM a diffusione capillare. Insieme, le due opzioni forniscono una base flessibile e conforme agli standard per prodotti connessi che operano su lunghi cicli di vita e in più aree normative.

Grazie a questo accordo, Avnet Silica e Thales collaborano in modo proattivo per fornire una soluzione semplificata, pronta per l’implementazione e compatibile con qualsiasi dispositivo IoT. Avnet Silica offre una soluzione completa e pronta all’uso basata sulla tecnologia eSIM conforme allo standard SGP.32 di Thales. Questo collaudo e processo di distribuzione end-to-end, già pre-validati, eliminano le complesse fasi di integrazione, consentendo un’adozione immediata in tutta Europa in settori chiave come l’automazione industriale, lo smart metering, la sanità digitale e le infrastrutture critiche.

“La crescita dell’IoT altamente distribuito su larga scala pone esigenze senza precedenti in termini di sicurezza della connettività, gestibilità e conformità”, ha affermato Thomas Foj, Vice President Supplier Management, Solutions and Digitalization EMEA, Avnet Silica. “Grazie alla partnership con Thales, stiamo rafforzando la nostra capacità di aiutare i team di ingegneria a implementare soluzioni eSIM sicure e basate su standard che riducono la complessità e supportano un funzionamento affidabile in distribuzioni globali.”

“Siamo orgogliosi di collaborare con Avnet Silica per portare unità in un mercato frammentato come quello dell’IoT. La nostra visione è di semplificare drasticamente il modo in cui le aziende connettono il mondo. Con il nuovo standard SGP.32, stiamo eliminando le complessità legate alla gestione di flotte di dispositivi su larga scala. Insieme, offriamo la possibilità di scalare, consentendo ai clienti di orchestrare la propria implementazione in totale sicurezza. È così che costruiamo una base sicura e a prova di futuro”, ha affermato Guillaume Lafaix, VP Connectivity Solutions and Embedded Products di Thales.