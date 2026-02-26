Avnet Silica a Embedded World 2026 svela il futuro dell’Embedded Tech

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato i dettagli della sua partecipazione a Embedded World, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2026, a Norimberga, Germania.

Allo spazio Avnet Silica – Hall 3A, Booth 111 – il focus sarà sul futuro della tecnologia embedded, e verrà mostrato ai visitatori in che modo sistemi embedded, AI, connettività, sensori e soluzioni di alimentazione si stiano combinando per consentire un’innovazione a livello di sistema. Lo stand ospiterà dimostrazioni dal vivo in tema di edge AI, visione artificiale, sensoristica industriale, connettività ad alta sicurezza, visualizzazione, tecnologie wireless e soluzioni per il power. Tutte le demo sono basate su piattaforme scalabili e pronte all’uso messe a disposizione dai principali partner tecnologici.

Un nutrito team di esperti Avnet Silica sarà inoltre a disposizione presso lo stand per tutta la durata dell’evento per fornire consulenze approfondite e per analizzare in che modo le soluzioni esposte possano supportare e accelerare i futuri progetti embedded dei visitatori.

Le dimostrazioni dal vivo di Avnet Silica includeranno:

AI e Computing

Piattaforma HMI RA8/RZG3E per elaborazione on-the-edge ad alta efficienza per sistemi HMI con responsive graphics e controllo industriale avanzati

MCU NXP S32M27x per controllo motori ad alta precisione con functional safety integrata per aumentare le prestazioni e l’efficienza nelle applicazioni motion-centric.

Microsoft Windows IoT su AMD Ryzen Embedded per processi edge AI basati su Windows che richiedono elevate potenze di calcolo

Ultralytics YOLO vision AI con accelerazione NPU (AMD + DEEPX) per inferenza ad alte prestazioni a livello edge, ideale per applicazioni di ispezione o analisi in tempo reale

Generative AI multimodale di NXP per la comprensione visiva e l’interpretazione del linguaggio naturale per processi decisionali autonomi intelligenti senza dipendenza dal cloud

AI e Sensing

Mano robotica guidata da sensori Onsemi che dimostra come i sensori di posizione e navigazione consentano ai mobile robot di eseguire attività sempre più complesse e sofisticate

Controllo gestuale di ST Microelectronics per applicazioni di computer vision, a livello di dispositivo, quali riconoscimento delle targhe e interazione intuitiva tramite gesti

Piattaforma con sensore di distanza intelligente Microchip e motore BLDC per near-field detection affidabile e controllo adattivo del motore per migliorare la sicurezza di automatismi e macchinari

Networking

Piattaforma di rete industriale high-availability Marvell Ironman PRP/HSR per comunicazioni senza interruzioni in sistemi mission-critical

Wireless ed embedded

Display Renesas da 7″ con lettore RFID integrato e fotocamera Wi-Fi 6: verifica utente e connettività wireless ad alta sicurezza su piattaforma embedded compatta

LTE Cat-1bis con eSIM SGP.32 e sistema di localizzazione in tempo reale UWB per implementazioni IoT di livello industriale con comunicazione cellulare ad alta sicurezza ed elevata precisione di posizionamento

Rilevamento

Sensore ad effetto Hall di Diodes per rilevamento magnetico nelle applicazioni di posizione, movimento e prossimità in sistemi industriali e consumer

Soluzione Nexperia per il monitoraggio in tempo reale del flusso di alimentazione e dei carichi multipli per il power management trasparente

A Embedded World sarà presente anche uno stand dedicato Avnet Silica-Microsoft, dove verrà messo in evidenza come la progettazione di sistemi basati su software possa fungere da motore architettonico nelle moderne applicazioni industriali. Lo spazio Avnet Silica-Microsoft è adiacente allo stand principale di Avnet Silica, Hall 3A-101. Qui, i confronti si concentreranno su come la strategia software influenzerà lo sviluppo dei sistemi industriali, affrontando temi quali la struttura hardware, la scalabilità, la cybersicurezza, i requisiti di conformità e la sostenibilità a lungo termine.

Le principali aree di interesse per i visitatori includeranno temi quali Windows IoT Enterprise, AI e AI on the edge, progettazione di sistemi Cloud-to-Edge, piattaforme di elaborazione industriale di nuova generazione e servizi software. Nello stand saranno inoltre presentati:

LiRISE, una soluzione IoT basata su ARM pronta per l’uso progettata da Liebherr-Components e Reycom. Tale soluzione offre una profonda integrazione di hardware, software, applicazioni ed intelligenza artificiale.

Verrà inoltre illustrato come, grazie al chip DEEPX DX-M1, l’AI a livello edge permette la realizzazione di applicazioni industriali nel caso di sistemi nati senza acceleratori AI dedicati e come Local Foundry di Microsoft consenta l’esecuzione completamente offline di AI su un dispositivo.

Abilitazione di software e servizi di Avnet Silica multipiattaforma per supportare, semplificare e accelerare lo sviluppo di applicazioni di visione embedded, dal proof-of-concept al prototipo, fino alla produzione.

La presenza di Avnet Silica a Embedded World si estenderà anche oltre lo stand della Hall 3A. I partecipanti alla manifestazione potranno infatti assistere alle presentazioni:

“Shaping the Future – Semiconductors, AI, and Innovation” , Martedì 10 marzo | 14:00

Relatore: Thomas Foj, Vice President Supplier Management, Solutions & Digitalisation EMEA, Avnet Silica

Location: Hall 2, Startup Area

“Agentic Generative AI on Embedded Devices” , Giovedì 12 marzo | 12:45

Sessione 7.5: Edge AI – From Lab to Field, Embedded World Conference

Relatore: Michaël Uyttersprot, Manager System Solutions, AI/ML and Vision, Avnet Silica

Location: NCC Ost, Level 2, Room Prag

Avnet Silica a Embedded World 2026

“Il futuro della tecnologia embedded vedrà sistemi embedded, AI, connettività, sensori e soluzioni di power combinarsi per cambiare il mondo che ci circonda”, ha affermato Martin Grossen, Direttore Embedded Software & Cloud Global, Avnet Silica. “In occasione di Embedded World intendiamo trasmettere questo senso di innovazione attraverso un’ampia gamma di dimostrazioni pratiche e reali che riguarderanno diverse applicazioni industriali. Insieme ai nostri principali partner e fornitori, Avnet Silica aiuterà gli ingegneri a realizzare i sistemi e le soluzioni di domani”.

I visitatori possono trovare Avnet Silica a Embedded World 2026 – Hall 3A, Stand 111. Lo stand collaborativo Microsoft è posizionato direttamente vicino allo spazio principale.