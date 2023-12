Avnet Silica tra i finalisti agli European Excellence Awards 2023

Avnet Silica, una società Avnet, è stata selezionata tra i finalisti degli European Excellence Awards 2023, che premiano la creatività e i risultati ottenuti dai professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione in Europa.



Avnet Silica è finalista nella categoria “Digital Publishing” (blog, podcast, riviste, app), insieme alla Commissione Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e a Future Processing.

La società è stata candidata per il suo podcast aziendale “We Talk IoT”, che analizza i principali sviluppi in corso nell’Internet of Things e nell’IIoT, nonché nell’intelligenza artificiale e nel machine learning.

Il podcast “We Talk IoT” è condotto da Stefanie Ruth Heyduck, giornalista scientifica e tecnologica con oltre vent’anni di esperienza nel settore dei media, degli istituti di ricerca e delle aziende hi-tech. Sul sito web di Avnet Silica o dei principali fornitori di streaming sono disponibili per l’ascolto oltre 40 episodi che trattano argomenti che vanno dalla protezione dell’ambiente allo sviluppo di città più intelligenti fino al conseguimento dell’uguaglianza di genere nel settore.

I criteri di valutazione alla base degli European Excellence Awards si concentrano sugli approcci di comunicazione strategica, sugli aspetti creativi o innovativi di un progetto, nonché sulla sua attuazione ed efficienza in relazione ai risultati ottenuti.

“Siamo lieti di essere stati inclusi nelle candidature di un premio così prestigioso”, ha affermato Lisa Rees, Director Marketing Avnet Silica. “Siamo orgogliosi di poter mettere in contatto esperti del settore, innovatori e professionisti aziendali attraverso il nostro podcast e di informare gli ascoltatori sulle principali possibilità che l’IoT offre alle aziende di tutto il mondo”.