Aziende ammirate: TD SYNNEX c’è

TD SYNNEX , realtà che può contare su 22.000 collaboratori, impegnati a integrare prodotti, servizi e soluzioni IT all’avanguardia di oltre 1.500 vendor del comparto tecnologico, è di nuovo tra le aziende più ammirate al mondo.

L’aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT è, infatti, stato nuovamente nominato da Fortune una delle “2023 World’s Most Admired Companies”.

Dopo aver debuttato come una delle più aziende ammirate al mondo nel 2022, dopo soli sei mesi dalla fusione, questa è la seconda volta che TD SYNNEX viene inserita nell’elenco.

Come sottolineato da Rich Hume (nella foto qui accanto), CEO del partner innovativo che aiuta oltre 150.000 clienti in oltre 100 paesi a massimizzare il valore degli investimenti tecnologici: «È un onore essere inclusi in questo prestigioso elenco e vedere il nostro team riconosciuto per il suo impegno nel consentire ai nostri partner globali di ottenere grandi risultati con la tecnologia. Questo risultato è reso possibile dai nostri dediti collaboratori, che incarnano i nostri obiettivi e valori, la nostra visione e missione, sempre al servizio di fornitori e clienti e all’interno dell’azienda stessa».

L’elenco delle aziende ammirate di più al mondo viene sviluppato ogni anno da Fortune in collaborazione con Korn Ferry, società di consulenza gestionale fondata nel 1969, con sede a Los Angeles, California, e oggi operante in oltre 53 Paesi nel mondo.

I candidati per l’elenco del “2023 World’s Most Admired Companies” includono 1.500 delle più grandi aziende di tutto il mondo e i vincitori vengono scelti in base ai risultati di un sondaggio sulla reputazione aziendale somministrato a dirigenti, amministratori e membri della comunità finanziaria. La metodologia completa può essere trovata su fortune.com.

Qui di fianco la top ten pubblicata online con i nomi delle prime dieci aziende a meritarsi le posizioni di testa nella “2023 World’s Most Admired Companies” di Fortune.