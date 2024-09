Brother trionfa agli “iF DESIGN AWARD 2024”

Brother Industries, si aggiudica l’iF DESIGN AWARD 2024 in ben quattro categorie: Stampanti Multifunzione a Getto d’Inchiostro, Stampanti/Multifunzione Laser, Macchine da Cucire Industriali e Macchine per Ricamo ad Un Ago.

Il prestigioso riconoscimento vinto da Brother, assegnato dall’iF International Forum Design GmbH in Germania, è uno dei premi di design più rinomati a livello internazionale, attivo dal 1953. Ciò che rende l’iF DESIGN AWARD così autorevole è il suo rigoroso processo di valutazione, che non si limita all’estetica del prodotto ma prende in considerazione anche aspetti come la funzionalità e l’impatto ambientale.

Brother può così celebrare il suo 17º anno consecutivo di successi, con un totale di 92 riconoscimenti ottenuti, compresi i quattro premi ricevuti quest’anno.

Questo traguardo testimonia l’impegno costante dell’azienda nel migliorare la qualità del design e l’innovazione dei propri prodotti, al fine di offrire sempre più valore ai suoi clienti.