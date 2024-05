Brother è leader della sostenibilità, parola di IDC MarketScape

Brother, azienda leader di prodotti per la casa, per l’ufficio e di soluzioni industriali, è stata riconosciuta come “Leader” nel report “IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment“, che ha valutato i programmi di sostenibilità di 11 fornitori di soluzioni e sistemi documentali. Il report ha analizzato metriche chiave relative alle strategie aziendali, operazioni di business, prodotti, modelli di business e misure di governance e conformità nel contesto della sostenibilità.

Con la crescente importanza della sostenibilità, questo report rappresenta una guida preziosa per le aziende che cercano fornitori di soluzioni di stampa eco-sostenibili.

“Brother è uno dei leader nel mercato delle piccole e medie imprese che cercano sistemi di stampa sostenibili. I prodotti Brother aiutano le aziende a ridurre l’impatto ambientale grazie a numerose funzioni eco-compatibili e l’azienda stessa investe nella promozione della sostenibilità e nella conservazione della biodiversità”, si legge nel report.

Le iniziative di Brother a favore dell’ambiente

Nel documento “Brother Group Environmental Vision 2050” formulato nel 2018, l’azienda ribadisce il suo impegno nel contrastare tutto ciò che provoca i cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, l’inquinamento ambientale e la distruzione degli ecosistemi. Brother adotta inoltre misure per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sostenibilità in tutte le fasi del ciclo di vita dei suoi prodotti, dalla progettazione allo smaltimento e riciclo.

Il Gruppo Brother ha identificato tre priorità principali: riduzione delle emissioni di CO₂, circolazione delle risorse e conservazione della biodiversità. Ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2030 e una Vision per il 2050, promuovendo diverse iniziative per raggiungere questi traguardi. Nella valutazione di IDC, Brother ha ottenuto un punteggio elevato per i suoi sforzi nel minimizzare l’impatto ambientale, promuovere la conservazione degli ecosistemi e collaborare con clienti e partner commerciali.

Attraverso le sue attività, Brother continuerà a lavorare attivamente per la realizzazione di una società sostenibile.

Dichiarazioni

“Abbiamo lavorato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, inclusi quelli dei mercati SOHO (Small Office Home Office) e SMB (Small Medium Business), fornendo prodotti che bilanciano sostenibilità e innovazione. Il riconoscimento di ‘Leader’ nella valutazione IDC MarketScape testimonia i nostri sforzi nel promuovere la sostenibilità in tutte le nostre attività, guidati dalla ‘Brother Group Environmental Vision 2050’”, spiega Ichiro Sasaki, Representative Director & President di Brother. “Consideriamo questo riconoscimento come una conferma delle nostre iniziative volte a ridurre le emissioni di CO₂ e favorire il riciclo delle risorse come le cartucce e toner, l’uso di materiali riconvertiti e l’installazione di pannelli solari nei nostri stabilimenti. Siamo orgogliosi di questo risultato e ci impegniamo a intensificare i nostri sforzi per la sostenibilità, contribuendo a sostenere le comunità proteggendo il pianeta”.