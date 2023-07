Casey George è il nuovo Executive Vice President of Global Sales di Qlik

Casey George è il nuovo Executive Vice President Global Sales di Qlik, posizione nella quale guiderà il go-to-market di Qlik con l’obiettivo di costruire nuove relazioni con i clienti e rafforzare le partnership strategiche con i leader tecnologici, I system integrator e i rivenditori a valore aggiunto.

“Casey sa perfettamente cosa serve per consolidare e incrementare le vendite e i partner a livello globale, oltre a vantare una solida esperienza nella creazione di valore aggiunto per clienti e partner”, ha dichiarato Mike Capone, CEO di Qlik. “Fin dai nostri primi incontri durante l’acquisizione di Talend, Casey ha dimostrato di possedere il giusto mix di esperienza e determinazione per supportare Qlik a raggiungere i propri obiettivi, e sono entusiasta che ora sia a capo delle nostre vendite e dei partner a livello globale”.

Casey vanta oltre 20 anni di esperienza in aziende SaaS e una comprovata esperienza nella fidelizzazione dei clienti e nell’accelerazione della crescita, da ultimo come Chief Revenue Officer di Talend. Prima di Talend, Casey è stato Senior Vice President e General Manager di Verint, azienda leader globale nel customer engagement, e ha trascorso oltre 20 anni in IBM ricoprendo diversi ruoli dirigenziali.

“Quando Qlik e Talend si sono unite, abbiamo dato vita a un portafoglio unico di soluzioni di integrazione, qualità e analisi dei dati che ha l’opportunità di ridefinire il settore”, ha dichiarato Casey George, EVP of Global Sales di Qlik. ” Non c’è mai stato un momento più stimolante di questo per lavorare nel settore dei dati e dell’analisi, e non vedo l’ora di guidare ed espandere la nostra leadership grazie al nostro team sales a livello globale e a tutto l’incredibile ecosistema di partner”.

Oltre alla nomina di Casey George, Qlik ha fatto ulteriori annunci sulla leadership delle vendite nella regione EMEA: