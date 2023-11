Checkpoint Systems con RAIN Alliance per l’evoluzione sostenibile nel Settore RFID

Checkpoint Systems, azienda attiva nelle soluzioni tecnologiche RFID e RF, ha annunciato la sua adesione all’organizzazione globale per la sostenibilità RAIN Alliance.

La RAIN Alliance rappresenta un consorzio di imprese unite da ideali comuni, impegnate nella creazione di un mondo più intelligente e sostenibile per miliardi di persone attraverso l’uso della tecnologia RAIN RFID. Quest’ultima consente di collegare tra loro miliardi di prodotti in modo semplice ed ecologicamente sostenibile. Gli obiettivi chiave della organizzazione RAIN Alliance includono la promozione della conoscenza e la diffusione sul mercato della tecnologia RAIN, con il simultaneo supporto allo sviluppo del marchio RAIN.

Checkpoint Systems, in linea con la sua dedizione alla conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta e alla tutela dell’ambiente per le generazioni future, vede nell’adesione alla RAIN Alliance un ulteriore passo avanti nel perseguire i propri obiettivi di sostenibilità. Tale adesione consentirà a Checkpoint Systems di beneficiare dell’esperienza collettiva e degli interessi comuni condivisi da migliaia di professionisti leader di mercato, utilizzatori di RAIN RFID e fornitori di tecnologie all’interno della community.

Al Green, Vicepresidente di Checkpoint Systems per lo sviluppo e la tecnologia, ha dichiarato:

“Diventare membro di RAIN Alliance è un altro passo avanti per Checkpoint Systems. Siamo consapevoli del ruolo cruciale che le aziende sono chiamate a svolgere nella protezione dell’ambiente e ci assumiamo la responsabilità di promuovere pratiche sostenibili all’interno dell’ecosistema RFID. In futuro, l’adesione a RAIN offrirà ai nostri dipendenti la possibilità di accedere a una rete internazionale di utenti RAIN RFID e di confrontarsi con alcuni dei più autorevoli esperti del settore. Per garantire al nostro pianeta un futuro sostenibile è necessario uno sforzo deciso e collettivo. L’adesione consentirà al nostro staff di comprendere meglio le sfide e le opportunità che ci attendono e il nostro ruolo nel movimento.

Aileen Ryan, Presidente e CEO di RAIN Alliance, ha aggiunto:

” Siamo entusiasti dell’ingresso di Checkpoint Systems nella nostra organizzazione. In quanto figura di spicco nello spazio RFID, accogliamo con favore le conoscenze e le competenze che apporteranno. Quando si tratta di far progredire e adottare la tecnologia RAIN RFID, diventiamo più forti come collettività. Checkpoint Systems vanta una profonda esperienza nel campo della tecnologia RFID, e la nostra comunità di membri trarrà enormi benefici da questo apporto di nuove intuizioni, competenze e pensiero creativo”.