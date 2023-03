Con Capstone Project Canon indaga il futuro della stampa

Si chiama Capstone Project l’iniziativa promossa da Canon Italia e Rome Business School che unisce due grandi obiettivi: la valorizzazione del talento e l’innovazione di mercato. Un progetto formativo e, al tempo stesso, un osservatorio di primaria eccellenza che ha visto impegnati gli studenti dell’International MBA nella realizzazione di una ricerca dedicata ai possibili scenari di business strategici della stampa professionale applicata a vari settori di mercato, mettendo al centro l’utilizzo delle ultime tecnologie digitali per pensare a un futuro della stampa senza limiti.

I concetti di Total Experience (TX) e di Personalizzazione di Massa hanno disegnato la linea guida per la costruzione del progetto Capstone Project che abbraccia nuove opportunità per stampatori e creativi che pensano fuori dagli schemi.

Partendo da una condivisione di conoscenze da parte del team di esperti Canon, gli studenti hanno costruito e condotto una ricerca primaria in diverse nazioni Europee, focalizzando l’attenzione sulle tendenze e le preferenze di acquisto di utenti di svariati settori di mercato. Da questo studio è nato un White Paper che costituisce uno strumento di valore, utile a ispirare le azioni future da intraprendere nei mercati analizzati.

Il principio alla base dell’intera iniziativa Capstone Project è quello di Open Innovation in cui programmi educativi e percorsi formativi d’eccellenza diventano la vera forza motrice dell’innovazione e al tempo stesso offrono nuovi stimoli e occasioni di scambio alle aziende.

“Valorizzare il potenziale umano, supportare la crescita professionale dell’individuo e creare un ambiente di lavoro stimolante e accogliente sono fra le maggiori sfide che le aziende devono affrontare quotidianamente. Per Canon promuovere una cultura che abbraccia lo sviluppo personale e la collaborazione è un obiettivo imprescindibile” afferma Arianna Ferrini, Human Resources Director di Canon Italia. “Ritengo fondamentale per la nostra realtà creare e mantenere costanti rapporti con il mondo scolastico e universitario, alla ricerca di scambio e crescita, in una logica ecosistemica e di responsabilità sociale di impresa.”

Canon investe costantemente sulle competenze e sullo sviluppo professionale del personale e dei propri Partner, nell’ottica di acquisire e promuovere nuove competenze richieste dal mercato. La collaborazione con Rome Business School mira a creare una partnership che contribuisca agli obiettivi di crescita e sviluppo, culturali ed istituzionali, sia dei dipendenti Canon sia degli studenti dell’accademia.

“Siamo certi che promuovere un futuro sostenibile e inclusivo significhi prima di tutto valorizzare collaborazione e competenze. Non può esserci innovazione senza un libero e costante scambio di pensiero” conclude Arianna Ferrini.