Convena Distribution è di EET Group

EET ha annunciato al mercato l’acquisizione di Convena Distribution.

Nello specifico, EET e i proprietari di Convena Distribution hanno stipulato un accordo secondo il quale, con effetto dal 23 maggio 2023, EET Group acquisisce tutte le azioni del Gruppo Convena, che ha un fatturato annuo di 80 milioni di euro ed è uno dei principali distributori IT internazionali in Europa con oltre 19 anni di esperienza nel settore.

Sempre Convena Distribution porta, inoltre, in dote un team di 90 persone dedicate che serve più di 4000 clienti in oltre 30 Paesi con uffici in Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Svezia.

“Siamo lieti di accogliere Convena nella nostra famiglia EET” ha dichiarato Søren Drewsen, CEO, EET Group. “Questa acquisizione rappresenta per noi una forte mossa strategica, in quanto rafforza in modo significativo la nostra posizione di mercato e le nostre competenze grazie ad un’organizzazione potente e orientata al commercio che serve un’ampia base di clienti. Si allinea perfettamente con la nostra ampia gamma di servizi supportati da solide relazioni con i fornitori e affermerà ulteriormente EET come attore leader nel settore della distribuzione IT a valore aggiunto”

L’acquisizione di Convena Distribution è solo l’ultima di una serie

Convena Distribution gode di una solida reputazione nel settore per la qualità del servizio e la mentalità commerciale che EET intende sfruttare adattando le competenze e le capacità di Convena Distribution alle sue attuali attività. Questa acquisizione fornirà ad EET un ulteriore vantaggio competitivo sul mercato e favorirà la crescita.

Commentando l’acquisizione, Ulrik Bøttner e Peter Garber, proprietari di Convena Distribution, affermano: “Siamo molto orgogliosi del percorso intrapreso negli ultimi anni e dell’incredibile team che ha trasformato Convena nell’azienda che è oggi. Siamo lieti che sia stata acquisita da un’azienda che condivide i nostri valori e siamo certi che lo spirito commerciale si nutrirà delle competenze consolidate di EET, della sofisticata piattaforma tecnologica e dell’impressionante portfolio di prodotti. I nostri clienti saranno in buone mani con EET”.

L’acquisizione appena annunciata è l’ultima di una serie di azioni strategiche di EET per espandere la propria attività e posizionarsi per una crescita a lungo termine. Convena Distribution è la trentesima acquisizione di EET Group dal 2015 e la seconda nel 2023, dopo il distributore belga Tridis acquisito ad aprile.