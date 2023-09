Da Molex doppio premio per Avnet Abacus

Avnet Abacus è stata premiata con due prestigiosi riconoscimenti attribuiti da Molex, specialista globale dell’elettronica e società innovatrice nel settore della connettività. Nello specifico, Avnet Abacus Germany è stata nominata “Distributore regionale dell’anno – Europa centrale“.

A sua volta, l’azienda nel suo insieme è stata premiata come “Distributore europeo dell’anno“. Questi riconoscimenti sono una testimonianza dell’indiscusso impegno della società verso la crescita, la collaborazione e la generazione di nuovo business nel settore.

Da Molex un riconoscimento all’impegno e all’intensità della collaborazione

Il premio attribuito a Avnet Abacus Germany come “Distributore regionale dell’anno – Europa centrale” è, infatti, il risultato dell’eccezionale sforzo rivolto all’incremento della pipeline dei nuovi progetti. Ma anche all’aumento della loro relativa conversione in nuovo business. Inoltre, il premio sancisce il forte impegno e l’intensità della collaborazione a livello locale della filiale, fattori che sono stati determinanti per il successo.

… nonché all’impegno nella generazione della domanda

Su scala più ampia, il riconoscimento di “Distributore europeo dell’anno” evidenzia gli eccellenti risultati del coinvolgimento di Avnet Abacus in entrambe le organizzazioni. Ma anche il suo forte impegno nella generazione di domanda. La società ha adottato un approccio ottimizzato volto a promuovere la crescita e a soddisfare le esigenze dei propri clienti.

“Siamo entusiasti del fatto che il nostro impegno per la crescita e la collaborazione venga riconosciuto da Molex sia a livello nazionale che regionale“, ha affermato Rudy Van Parijs, Presidente di Avnet Abacus. “Questi premi riflettono la dedizione e il duro lavoro dei nostri team“.

“Nel corso dell’anno, Avnet Abacus è riuscita ad alimentare un programma di successo rivolto alla generazione di domanda, con un coinvolgimento efficace in tutta la nostra organizzazione. I loro sforzi sono stati fondamentali per sostenere i nostri obiettivi aziendali e siamo lieti di mostrare il nostro apprezzamento attraverso questi premi“, ha affermato Paul Keenan, Director, Europe Distribution Sales di Molex.