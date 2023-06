Digi Mobil: al via campagna per ampliare la sua rete distributiva

Digi Mobil, operatore mobile virtuale italiano, parte della multinazionale di telecomunicazioni Digi Communications, ha annunciato una nuova campagna a livello nazionale per l’ampliamento della rete distributiva e il rafforzamento della propria presenza a livello capillare su tutto il territorio italiano.

In Italia dal 2010 e forte di una crescita significativa nel corso degli anni in termini di fatturato e numero di clienti (+8% nel Q1 2023), Digi Mobili conta attualmente oltre 4.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale in cui è possibile ricevere una costante e professionale assistenza pre e post-vendita, mirata a una customer experience eccellente che intende sempre creare una relazione empatica con il cliente e instaurare un solido rapporto di fiducia, uno dei valori fondanti della filosofia Digi.

A livello globale la Società ha registrato una significativa performance finanziaria e operativa nel primo trimestre del 2023, con un aumento dei ricavi consolidati del Gruppo dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo così i 399 milioni di euro. Questo a confermare come Digi sia una realtà altamente dinamica, caratterizzata da un vision internazionale e che intende supportare la propria espansione attraverso la propria vicinanza al cliente finale.

A sottolineare la bontà del trend di crescita di Digi Mobil, l’Azienda ha recentemente avviato una campagna di assunzioni su tutto il territorio nazionale per diverse figure professionali; oggi Digi in Italia conta un grande team di professionisti e l’ambizione è quella di svilupparlo ed ampliarlo sempre di più in futuro, con l’intenzione di attrarre sempre di più talenti e giovani che saranno inseriti in percorsi di crescita professionale e formativi all’insegna della vision che contraddistingue il Gruppo, che ha nell’apertura, nella fiducia e nella collaborazione i valori fondanti della propria cultura aziendale.

In questo contesto si inquadra la strategia di incrementare la presenza del brand in tutta Italia, con una campagna volta a coinvolgere nuovi rivenditori in ogni regione: per i nuovi aderenti non solo è prevista una politica di incentivi economici premiante, ma anche la possibilità di usufruire del supporto del dipartimento sales di Digi, oltre la possibilità di un’attività di branding.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in Italia e intendiamo accelerare ulteriormente per offrire ai nuovi clienti e a quelli esistenti un servizio sempre efficiente”, ha commentato Dragos Chivu, General Manager di Digi Italia. “Questa campagna di ampliamento della nostra presenza territoriale sottolinea come Digi sia fortemente impegnata sul territorio nazionale e come l’Italia rappresenti un Paese chiave per la crescita dell’azienda a livello globale. I clienti sono il nostro primo pensiero ed essere il più possibile e vicino alle loro necessità e richieste è per noi una mission prioritaria che intendiamo percorrere con profonda professionalità”.