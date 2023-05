Dimitri Osler (Wildix) all’IDC Conference

Dimitri Osler, Founder e CTO di Wildix ha annunciato che un suo intervento sarà ospitato alla conferenza IDC del 23 maggio 2023 presso il Teatro Gerolamo di Milano. In quest’occasione, avrà l’opportunità di presentare Wildix, spiegando come la soluzione possa aiutare MSP ed utenti finali a transitare verso un’economia digitale.

La conferenza mira ad approfondire il modo in cui gli ecosistemi cloud di terze parti, tra cui l’ecosistema blu di Wildix, stanno influenzando il business attraverso la creazione di nuove applicazioni, tecnologie e tool in grado di migliorare l’efficienza e la produttività delle aziende. Inoltre, verrà sottolineato come il passaggio alla trasformazione digitale dovrà coinvolgere soluzioni cloud per poter espandere i processi aziendali e garantirne la competitività all’interno del mercato.

“Sono entusiasta di parlare di Wildix alla conferenza IDC,” annuncia Dimitri Osler. “È un momento storico unico per le aziende tech più all’avanguardia sul mercato. Stiamo assistendo a nuove ed esaltanti novità tecnologiche a cadenza settimanale, con concrete applicazioni al nostro ecosistema. Questo si traduce in un vantaggio reale e significativo in termini di produttività e opportunità: l’opportunità di entrare in contatto con professionisti che la pensano allo stesso modo è, in primo luogo, un grande vantaggio.”

La conferenza avrà luogo il 23 maggio, e ci si aspetta una grande partecipazione da parte di Managed Service Provider grazie agli interventi di speaker come Andrew Cova di ConTe.it, Michelangelo Uberti di Dynatrace, Cesare Varzi di ARCA. Sarà, inoltre, ospitata anche una tavola rotonda. I partner dell’evento includono AWS, Dynatrace, Fortinet, Red Hat, Veeam e Infor.