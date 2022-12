DLink4Me: nuova promozione da D-Link

Come ogni anno, in vista del periodo natalizio torna la campagna promozionale DLink4Me, che premia i consumatori con offerte eccezionali. Questa volta, con l’obiettivo di migliorare il wi-fi casalingo degli utenti e di offrire un boost al gaming con una connettività veloce e senza lag.

Fino al 31 gennaio 2023, chi acquisterà uno dei 7 prodotti D-Link coinvolti nella promozione, riceverà in omaggio delle cuffie gaming ASTRO A10 STARKILLER, del valore di 64,99€, per godere di performance di gioco mai viste prima e di un audio totalmente immersivo.

Dopo il rinnovo della partnership con Udinese eSports e l’avvio della nuova stagione eSerie A, D-Link si impegna nuovamente nel mondo del gaming e degli e-sport per offrire dispositivi adatti per le sessioni di gioco e alimentare la passione dei gamer, i quali fanno parte di un mercato che in Italia si afferma ogni giorno di più.

La promozione DLink4Me è attiva presso i negozi fisici e online dei più grandi distributori italiani. Una volta completato l’acquisto di un prodotto D-Link, basterà seguire il regolamento della promozione per richiedere le cuffie gaming ASTRO.

Tra i prodotti più recenti coinvolti nella promozione ci sono:

· EAGLE PRO AI M15 (pack da 2 e da 3), sistema mesh con Wi-Fi 6 di ultima generazione e intelligenza artificiale per ottimizzare costantemente la connettività, così da ottenere una copertura efficiente e stabile in ogni stanza

· DAP-X1860, range extender Wi-Fi 6 per ampliare la portata del Wi-Fi negli angoli più remoti di casa e sfruttare al massimo le potenzialità della connessione, giocando e navigando più velocemente che mai

· DMS-106XT, switch a 6 porte con Turbo Mode per godere di una connessione ottimale, eliminando i colli di bottiglia e massimizzando le prestazioni e il throughput. Progettato per reti avanzate di tipo domestico e d’ufficio

Per il regolamento completo consultare questa PAGINA