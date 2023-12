Do IT Now è rivenditore delle soluzioni di Enterprise Computing per l’Europa di Altair

Altair, specialista mondiale nella scienza computazionale e nell’intelligenza artificiale (AI), ha annunciato che Do IT Now si è unita alla crescente rete di rivenditori Altair e si occuperà della rivendita delle soluzioni middleware HPC di Altair in tutta la regione EMEA. Il rivenditore opera in Italia attraverso Do IT Systems.

“Do IT Now è un leader di mercato nei servizi HPC e abbiamo forti legami con le sue filiali. Il lavoro elativo all’integrazione di Altair HPCWorks (la piattaforma Altair per l’HPC e cloud) in complessi ambienti HPC on-premises e ibridi fa di Do IT Now un partner fidato che ci aiuterà ad accelerare la crescita di Altair in EMEA”, ha dichiarato Fabrizio Sara, Country manager di Altair Italia. “Non vediamo l’ora di offrire grandi opportunità a tutte le aziende che desiderano migliorare le loro piattaforme middleware HPC legacy”.

“Siamo estremamente entusiasti di collaborare con Altair e non vediamo l’ora di supportare ulteriormente i nostri clienti con le migliori soluzioni e tecnologie durante l’intero ciclo di vita dei progetti”, ha dichiarato Pierre Puigdomènech, consigliere d’amministrazione di Do IT Now.

Il rivenditore è un fornitore specializzato in servizi HPC che opera nell’area EMEA e in tutto il mondo, con uffici a Montpellier (Francia), Torino (Italia), Barcellona (Spagna), Monaco (Germania), Auckland (Nuova Zelanda). L’azienda fornisce servizi di consulenza, installazione, ottimizzazione e supporto incentrati su HPC, sul software-defined storage e sull’AI in tutta Europa.