DSV: alle porte di Milano il nuovo magazzino automatizzato

DSV Solutions Italy, divisione di Contract Logistics del Gruppo DSV, terzo player mondiale specializzato in soluzioni di logistica e trasporto, annuncia l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo magazzino alle porte di Milano. L’impianto, che offrirà una superficie coperta di 25.000 metri quadri e sarà dotato di un sistema di automazione all’avanguardia per la movimentazione e lo stoccaggio, ospiterà l’headquarter di DSV Solutions Italy e avrà un ruolo fondamentale nella sua strategia di sviluppo e consolidamento nel mercato italiano.

Il magazzino del futuro

Moderno, sostenibile e tecnologicamente avanzato, il nuovo sito multi-cliente sarà strategicamente posizionato vicino ad altri siti milanesi in cui DSV è già operativa, tra i quali il sito raccordato di Pioltello, e disporrà di una gamma di dotazioni e soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di flessibilità, innovazione, scalabilità ed efficienza di nuovi e futuri clienti, in particolare quelli attivi nei settori e-commerce, moda, retail e beni di consumo. Il magazzino, primo DSV Fulfilment Factory in Italia ospiterà anche “Autostore”, un sistema di commissionamento ad alta densità – il più veloce per metro quadro sul mercato – che consentirà di eseguire automaticamente i processi di stoccaggio e movimentazione dei prodotti.

“Autostore” rappresenta la soluzione ottimale per le attività di fulfilment, tra cui l’e-commerce, grazie a una flessibilità che consente di gestire circa 1.000 righe d’ordine all’ora. Grazie a 32.000 contenitori disposti in una griglia cubica intelligente, 32 robot all’avanguardia e 8 porte, riduce drasticamente gli errori di picking, aumenta la produttività e l’efficienza e fornisce una visibilità in tempo reale della gestione delle scorte.

“Un magazzino green, strategicamente posizionato e dotato di un sistema di automazione rappresenta una soluzione ideale per i clienti che si affidano a DSV con l’intento di avere un partner qualificato e sostenibile per la gestione di una supply chain sempre più complessa, veloce e “personalizzata”, soprattutto in settori come l’e-commerce, il consumer e il retail”, commenta Fabiano Villa, Sales Director di DSV Solutions Italy. “Grazie alle soluzioni automatizzate presenti nel nuovo impianto saremo in grado di aumentare l’efficienza, la velocità e la qualità nella gestione degli stock, nella preparazione degli ordini e nelle attività di customizzazione. L’obiettivo è aiutare le medie e le grandi imprese nella loro crescita e nella diversificazione del loro business.”

Autostore, l’automazione avanzata a basso impatto ambientale

Il sistema di automazione avanzata Autostore, che collega un concetto robotico di stoccaggio a cubo con linee di imballaggio automatizzate, consente di potenziare i processi di stoccaggio, movimentazione e distribuzione degli ordini, e migliorare la gestione del magazzino nei periodi di picco con un pick & pack altamente efficiente e affidabile. Inoltre, grazie a robot che operano senza luce e riscaldamento all’interno di una griglia cubica, il sistema garantisce un utilizzo dello spazio molto più efficiente, pari al 25% dello spazio necessario per la stessa capacità di stoccaggio manuale tradizionale, un maggior risparmio energetico e una riduzione delle emissioni. Il consumo energetico dei robot è infatti estremamente ridotto. Inoltre, i robot generano energia quando abbassano i contenitori all’interno della griglia o riducono la loro velocità, proprio come un’automobile elettrica, rendendo circolare l’utilizzo della stessa energia.

“L’apertura di questo nuovo sito segna un ulteriore passo in avanti per la crescita di DSV in Italia. L’obiettivo è quello di continuare a consolidare la nostra presenza sul territorio e nelle zone più strategiche, anche attraverso investimenti in innovazione ed automazione che possano offrire soluzioni flessibili e all’avanguardia. Il tutto sempre in un’ottica sostenibile e a basso impatto ambientale”, aggiunge Davide Uracchi, Managing Director di DSV Solutions Italy. “L’ambiente multiutente consentirà a clienti di ogni dimensione di beneficiare delle sinergie legate alla condivisione di spazi, di una manodopera altamente specializzata e dell’automazione garantendo maggiore efficienza e un grande risparmio di costi. Inoltre, il posizionamento strategico vicino al cuore di Milano, all’aeroporto e alle principali autostrade del nord, permetterà di integrare soluzioni innovative di warehousing con un’offerta unica anche in termini di trasporto B2B e B2C.”

In linea con la strategia “Green Building” di DSV, il magazzino sarà realizzato nel rispetto degli standard LEED Compliant.

Con un fatturato in Italia di 1.3 miliardi di euro nel 2022, il Gruppo DSV è presente su tutto il territorio nazionale con un totale di 43 branches e siti logistici e un organico di oltre 1.200 persone.