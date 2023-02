Magazzino e stoccaggio no problem per FITT

FITT, specialista internazionale nella produzione di sistemi termoplastici per il passaggio di fluidi, ha ottimizzato le operazioni di magazzino e stoccaggio grazie a Zebra Technologies.

Nello specifico, FITT, realtà fondata nel 1969 e con sede nella provincia di Vicenza, ha digitalizzato i processi lungo tutta la supply chain, la tracciabilità dei prodotti e la visibilità dello stato degli ordini grazie a una soluzione di Zebra di mobilità per il magazzino facile da usare.

Con quasi 1.000 dipendenti in tutto il mondo che lavorano in dieci siti produttivi europei, di cui sette in Italia, 13 poli logistici e cinque filiali, FITT necessitava di una soluzione moderna in grado di supportare efficacemente i nuovi processi e il sistema di gestione unificato.

Dopo aver implementato il nuovo sistema SAP® di gestione del magazzino in alcune aree del business, per FITT era giunto anche il momento di cambiare la tecnologia in dotazione ai suoi operatori di magazzino, che utilizzavano dispositivi mobile obsoleti con schermi piccoli e non abilitati alla connessione wireless, con un evidente impatto su produttività e precisione.

Parliamo, infatti, di una realtà che, dotata di centri produttivi e logistici strategicamente posizionati in tutta Europa per garantire business continuity e il massimo livello di servizio a grandi clienti, centri d’acquisto e privati, è solita evadere gli ordini entro due giorni lavorativi.

In questo scenario, Zebra ha contribuito a sviluppare una soluzione di mobilità di magazzino per ottimizzare i processi di FITT offrendo capacità di scansione a lungo raggio, connettività Wi-Fi adeguata alle esigenze dell’azienda e miglior leggibilità anche in esterno. Ciò consente di tracciare in modo efficiente 15.000 pallet, oltre a migliorare la visibilità delle più di 700 unità di stoccaggio (SKU) lungo tutta la supply chain, dalla produzione finita alla spedizione.

Come spiegato da Loris Gallo, ICT Manager e SAP Migration Project Manager, FITT, Italia: «I nostri manager e operatori apprezzano i nuovi dispositivi mobile Android, facili da usare, integrati e scalabili, con schermi più ampi, oltre al fatto che possono essere gestiti da remoto e offrire una migliore visibilità e gestione delle nostre operazioni di magazzino e stoccaggio. Con uno stabilimento di grandi dimensioni e molteplici attività, pallet e SKU da gestire, è essenziale disporre di una soluzione che ci aiuti a garantire che le richieste dei clienti vengano soddisfatte in modo rapido e accurato».

Dietro magazzino e stoccaggio anche visibilità, produttività ed efficienza

Il concierge elettronico interattivo Zebra CC6000 consente ai responsabili dei turni di lavoro di inizializzare, convalidare e controllare in modo accurato le attività di produzione degli ordini. Questi dispositivi contribuiscono a rendere le attività dei team più efficienti e flessibili, offrendo agli operatori di magazzino un migliore controllo della qualità e dei risultati della produzione. Nelle aree esterne adibite allo stoccaggio (67.000 m²), gli addetti al magazzino utilizzano i mobile computer Android touch ultra-rugged MC9300 per gestire le attività di inventario, picking degli ordini, preparazione di nuovi pallet da spedire, oltre a controllare i pallet sul camion in una delle dieci aree di carico.

L’integrazione delle attività operative con i sistemi SAP è supportata da interfacce e applicazioni web-based sviluppate internamente da FITT per il controllo dei prodotti finiti e il monitoraggio del magazzino all’interno dell’azienda, utilizzando i dispositivi Zebra. Inoltre, il piano di manutenzione Zebra OneCare™, della durata di cinque anni, permette di ottimizzare i dispositivi con patch di sicurezza, aggiornamenti del firmware e del software e riparazioni tempestive in modo da assicurare che continuino a funzionare in modo ottimale.

Come concluso da Enzo Tumminaro, Italy Country Manager, Zebra Technologies: «Le aziende di produzione hanno bisogno di consulenti fidati e questa collaborazione tra FITT e Zebra è la dimostrazione di ciò che si può ottenere con le giuste soluzioni e competenze aziendali. L’integrazione del software con dispositivi di scansione Wi-Fi potenti e robusti e la comprensione delle esigenze di chi opera in prima linea nell’economia on-demand fanno sì che FITT disponga di un progetto scalabile e vincente per la propria attività, ora e in futuro».