Durst è Premier Partner di EcoPrint Summit 2023

Durst Group, produttore di sistemi di stampa digitale per applicazioni industriali, è Premier Partner di EcoPrint Summit, l’evento di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale nel settore del printing che si terrà il 6-7 giugno 2023 a Ginevra (Svizzera). L’impegno di Durst per la sostenibilità nella stampa riflette la crescente importanza che la responsabilità ecologica sta acquisendo in tutto il comparto.





“Da sempre siamo impegnati nello sviluppo di tecnologie e inchiostri a ridotto impatto ambientale, con l’obiettivo di assicurare un futuro migliore per tutti“, dichiara Christoph Gamper, CEO del Gruppo Durst (nella foto). “La partnership con EcoPrint Summit è un’opportunità entusiasmante per confrontarci con esperti, innovatori e altri operatori dell’industria della stampa e dell’imballaggio, lavorando insieme per un obiettivo condiviso: accelerare il cambiamento riducendo i danni all’ambiente”.



L’agenda di EcoPrint Summit 2023 prevede sessioni plenarie, tavole rotonde, workshop di approfondimento, oltre all’assegnazione dei premi Eco-Innovations Awards. Un fitto programma di appuntamenti messo a punto per ispirare, stimolare discussioni e opportunità di apprendimento rivolto a tutti gli operatori del printing interessati ad apportare cambiamenti sostenibili all’interno delle proprie realtà aziendali.



“La partnership tra Durst ed EcoPrint Summit rappresenta un potente messaggio per tutto il settore della stampa. L’impegno per la sostenibilità e la spinta innovativa che caratterizzano l’attività del Gruppo si sposano perfettamente con la mission dell’evento orientata alla promozione di pratiche sostenibili all’interno del settore“, commenta Frazer Chesterman, direttore di FuturePrint, la content platform ideatrice dell’EcoPrint Summit.



Durst è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie di stampa digitali a ridotto impatto ambientale per settori applicativi quali signage, label, visual communication, ceramica e per la personalizzazione di tessuti e prodotti. “In Durst Group crediamo che il settore della stampa possa e debba essere parte di un domani migliore e siamo orgogliosi di dare forma a questo futuro attraverso il nostro costante impegno in ambito di sostenibilità e innovazione“, aggiunge Gamper.