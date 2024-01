EcoFlow: un 2023 tra sostenibilità, solidarietà e innovazione

Si è chiuso un anno all’insegna della sostenibilità e della solidarietà per EcoFlow, azienda attiva nelle soluzioni energetiche portatili ed ecologiche, che è lieta e orgogliosa di condividere alcuni dati relativi a successi e iniziative degli scorsi dodici mesi.

Nel corso del 2023 l’azienda ha raggiunto importanti risultati generando 456.25 GWh di energia a livello globale, pari al fabbisogno energetico giornaliero di 15 milioni di famiglie, con una riduzione delle emissioni di carbonio di ben 175.00 tonnellate. Nell’anno appena concluso EcoFlow ha inoltre portato avanti numerosi progetti green, tra i quali la piantumazione di 7 milioni di alberi in diverse regioni del globo.

Sostenibilità e impatto positivo verso il pianeta sono da sempre elementi chiave della strategia di EcoFlow che porta avanti molteplici iniziative in tutto il mondo volte a salvaguardare l’ambiente. Ma l’azienda non si è fermata qui. Grazie alle sue innovative soluzioni si è, infatti, rivelata una risorsa preziosa a supporto di realtà che operano nel campo della solidarietà in caso di emergenze che colpiscono le comunità locali.

In Italia, per esempio, sono diverse le power station della serie River 2 che EcoFlow ha messo a disposizione della Protezione Civile della Lombardia, per supportare le attività di campo dei volontari della Fondazione A.N.A. Onlus che presiede al coordinamento delle operazioni nella regione. In particolare, i dispositivi saranno destinati ad alimentare i PC portatili nei campi allestiti in prossimità delle aree oggetto di intervento, indispensabili per l’organizzazione dell’azione dei volontari. Grazie alle power station River 2 di EcoFlow, la Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini che opera non solo in Lombardia ma anche su tutto il territorio nazionale, può ora contare su una fonte di energia green portatile in grado di garantire il massimo della produttività in qualunque circostanza.

Un altro esempio è l’attività svolta a Hawaii la scorsa estate: nel mese di agosto l’isola di Maui ha subito interruzioni di corrente molto estese, causate da devastanti incendi. Per l’occasione, EcoFlow ha collaborato con un operatore locale di elicotteri donando una selezione di prodotti all’avanguardia pensati per garantire l’alimentazione dei sistemi satellitari a banda larga. Questa iniziativa ha assicurato la connessione alla comunità di Maui, rivelandosi un supporto fondamentale per assicurare la continuità dei collegamenti con i propri cari in un momento di crisi.

Le innovazioni del 2023

Un anno importante anche dal lato delle innovazioni, con diversi device che hanno rappresentato delle novità assolute sul mercato, come per esempio GLACIER, il primo frigo, congelatore e macchina per il ghiaccio 3 in 1 portatile al mondo. Lanciato al CES 2023 e premiato con l’Innovation Award dell’evento, si distingue per la sua capacità di mantenere bevande e cibi freschi per tutta la giornata, garantendo la massima indipendenza. Con ampie capacità e autonomia in un design compatto, è facile da trasportare e ideale per l’uso in spiaggia come in campeggio.

Sempre in occasione del CES, l’azienda ha presentato WAVE 2, il primo condizionatore portatile in grado di riscaldare o raffreddare un ambiente in pochi minuti, creando le condizioni perfette in estate come in inverno. Ultima chicca tecnologica del 2023 di EcoFlow è stata PowerStream, il primo impianto fotovoltaico da balcone al mondo con storage portatile. Questa rivoluzionaria innovazione