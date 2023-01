Ecovadis Sustainability Rating Gold per RS Italia

RS Italia ha ricevuto da EcoVadis il livello “Gold” dell’Ecovadis Sustainability Rating nel settore “Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e di loro componenti”.

Quello a cura dell’agenzia indipendente, punto di riferimento del rating per la responsabilità sociale d’impresa, è un riconoscimento globale dell’impegno eccellente nella promozione di pratiche di sostenibilità e nelle performance in tema ambientale, sociale ed etico

Anche nel caso di RS Italia, la valutazione di EcoVadis riguarda le politiche, le azioni e i risultati circa le azioni promosse per la sostenibilità e l’ambito ESG, offrendo un feedback completo, benchmark e strumenti che consentono ad oltre 100.000 aziende di sviluppare un percorso di miglioramento continuo nella creazione di un mondo sostenibile.

Perché il livello Gold dell’Ecovadis Sustainability Rating

Con il punteggio complessivo di 70 su 100, RS Italia si colloca nel 2% delle aziende migliori valutate da EcoVadis nel settore “Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e di loro componenti”. Questa votazione posiziona RS Italia 95° su 100 nella classifica “percentile” di EcoVadis, redatta tenendo conto di tutte le aziende di tutti i settori.

Come sottolineato da Diego Comella, Managing Director di RS Italia: «Questo traguardo, che si somma ai recenti riconoscimenti, testimonia l’attenzione costante alla sostenibilità e agli obiettivi ESG da parte di RS Italia e di RS Group e comunica ai nostri stakeholder che l’impegno profuso per la tutela dell’ambiente è concreto e continuerà nel tempo. Siamo spinti dalla volontà di diventare la prima scelta di tutti i nostri interlocutori e di garantire loro efficienza, sostenibilità e scalabilità. Nel fare ciò vogliamo essere un punto di riferimento non solo per quanto riguarda la gamma di prodotti o i nostri servizi a valore aggiunto, ma anche per quanto concerne l’impegno verso l’ambiente e le comunità, perseguendo l’obiettivo di offrire una catena di fornitura sostenibile e responsabile. Questa certificazione ci rende ancora più motivati a realizzare cose straordinarie per un mondo migliore, pilastro della nostra ampia strategia The RS Way».

Il punteggio, ben oltre la media delle aziende esaminate del settore “Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e di loro componenti”, conferisce alla sua prestazione il livello “Avanzato”, inferiore solo al livello “Eccellente”, nella panoramica delle performance di sostenibilità. Guardando al dettaglio del rating EcoVadis, il punteggio complessivo illustra la performance di 21 indicatori in quattro temi: Ambiente, Pratiche lavorative e diritti umani, Etica e Acquisti sostenibili. RS Italia rientra nel 6% delle aziende migliori valutate per la categoria Ambiente, nell’8% per la categoria Pratiche lavorative e diritti umani, nel 9% per la categoria Etica e nel 4% per la categoria Acquisti sostenibili.

Per assegnare questa votazione il team di esperti internazionali di sostenibilità ha analizzato e confrontato dati, documenti giustificativi, risultati del monitoraggio a 360°, per fornire valutazioni affidabili che tengano conto del settore, delle dimensioni e dell’ubicazione geografica di ciascuna azienda. Il riconoscimento è usato su scala globale per valutare gli acquisti sostenibili: la metodologia del fornitore di rating sulla sostenibilità si basa sugli standard internazionali di sostenibilità Global Reporting Initiative, Global Compact delle Nazioni Unite, ISO 26000.

Inoltre, la piattaforma EcoVadis è per sua natura collaborativa: consente alle aziende di monitorare le performance di sostenibilità dei propri fornitori e di condividere con altre realtà le valutazioni in materia di responsabilità sociale d’impresa. Così facendo è possibile sia monitorare e rafforzare le prestazioni sociali, ambientali ed economiche di tutta la supply chain sia conseguire risparmi in termini di costi e tempo, perché garantisce la condivisione del proprio punteggio con clienti anche non presenti nella piattaforma.

Come puntualizzato in chiusura da Comella: «L’ottenimento della valutazione di sostenibilità Ecovadis figura tra gli obiettivi che abbiamo fissato per questo anno fiscale. L’abbiamo centrato in tempi brevissimi: abbiamo iniziato la compilazione del questionario di settore per l’ottenimento del rating a fine ottobre e a gennaio 2023 è arrivata la nostra scorecard. Questa valutazione è essenziale: ci fornisce il dettaglio dei nostri punti di forza e delle opportunità di miglioramento e ci consente di focalizzarci sul consolidamento delle nostre performance. Seguiremo le raccomandazioni di miglioramento personalizzate per continuare a promuovere la sostenibilità della catena di approvvigionamento».

Lo scorso settembre la stessa RS Group plc ha ottenuto la valutazione “Platinum” di EcoVadis, conferita a solo l’1% delle oltre 100.000 aziende valutate, e la posizione da Leader nei temi Ambiente e Acquisti sostenibili. Tre mesi dopo, nel dicembre 2022, è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), uno dei più importanti indici borsistici di sostenibilità su scala mondiale in quanto misura le performance aziendali in relazione alle pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG). La società ha inoltre recentemente annunciato di aver mantenuto il rating A- nel Climate Change Program 2022 di CDP (prima Carbon Disclosure Project), organizzazione internazionale senza scopo di lucro che valuta il comportamento di circa 15.000 aziende nella mitigazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici.