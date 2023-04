Engage Partner Program di Fortinet si rinnova

Lanciato nel 2020, il Fortinet Engage Partner Program è progettato per aiutare i partner a sviluppare le competenze necessarie per costruire un’attività redditizia attraverso la tecnologia e la differenziazione dei servizi, utilizzando le soluzioni Fortinet. L’Engage Partner Program è in continuo sviluppo con nuovi aggiornamenti che hanno lo scopo di creare sempre più opportunità di crescita per qualsiasi tipo di partner globale.

Oggi, infatti, molte organizzazioni sono alla ricerca di modi per semplificare e ottimizzare le proprie reti senza sacrificare l’agilità. Di fronte a sfide come la necessità di supportare il personale che lavora da remoto e un’ampia gamma di venditori e produttori, in molti casi, si rivolgono a partner di canale come loro consulenti di fiducia.

Per questo Fortinet si impegna e continua ad investire nei propri partner, sia che essi siano system integrator, fornitori di servizi di sicurezza gestita (Managed Security Service Providers), o cloud partner. E continua a fornire gli strumenti e il supporto di cui i partner hanno bisogno per mantenere un vantaggio competitivo. Come parte di questo impegno, l’azienda ha aggiornato l’Engage Partner Program per garantire che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno per far sì che le loro attività si differenzino ed crescano.

Aggiornamenti alla formazione NSE

Per questo, Fortinet ha aggiornato anche il programma di certificazione NSE (Network Security Expert) concentrandosi su una formazione maggiormente incentrata sulle figure più richieste, come quella di Cloud Security Specialist e di Security Operations (SOC) Analyst. Questi aggiornamenti, sono ora maggiormente allineati con le soluzioni del Fortinet Security Fabric e, questo programma di abilitazione mirato, rappresenta meglio la progressiva esperienza del partner.

Le modifiche all’NSE offrono ai partner una maggiore flessibilità nel definire il loro percorso NSE nel modo più adatto alle loro esigenze aziendali. Gli aggiornamenti NSE offrono inoltre ai partner un percorso efficiente per aggiungere ulteriori certificazioni, come quelle relative al cloud o all’OT. Dal punto di vista del marketing, il nuovo badge digitale NSE offre ai partner un modo semplice per promuovere le proprie competenze e certificazioni.

Espansione dell’Engage Program

Per abilitare ulteriormente i servizi professionali e di supporto guidati dai partner, l’Engage Program è stato aggiornato con due nuove classificazioni di servizi: Engage Preferred Services Partner (EPSP) ed Expert Technical Support Partner (ETSP).

L’ Engage Preferred Services Partner soddisfa la crescente esigenza dei clienti di servizi professionali con un approccio programmatico per la fornitura di servizi di successo da parte dei partner. I partner con esperienze consolidate di servizi professionali beneficiano del supporto e dell’accreditamento del fornitore con l’obiettivo di aumentare le vendite di servizi e l’eccellenza nella fornitura. La classificazione EPSP è allineata ai pilastri del Security Fabric: operational technology (OT), Zero Trust Access (ZTA), Cloud, SecOps, e Secure Access Service Edge (SASE).

soddisfa la crescente esigenza dei clienti di servizi professionali con un approccio programmatico per la fornitura di servizi di successo da parte dei partner. I partner con esperienze consolidate di servizi professionali beneficiano del supporto e dell’accreditamento del fornitore con l’obiettivo di aumentare le vendite di servizi e l’eccellenza nella fornitura. La classificazione EPSP è allineata ai pilastri del Security Fabric: operational technology (OT), Zero Trust Access (ZTA), Cloud, SecOps, e Secure Access Service Edge (SASE). La qualifica di Engage Technical Support Partner è disponibile per i partner di livello Expert e offre l’opportunità di migliorare le competenze dei tecnici di supporto per un’assistenza clienti migliore e più efficiente. Inoltre, offre accesso privilegiato ai team di assistenza e servizi di Fortinet.

Nuovo strumento di configurazione Intagi

Fortinet sta investendo ulteriormente nel successo dei partner fornendo una nuova piattaforma di configurazione, progettazione e quotazione. In arrivo nel corso dell’anno, la piattaforma di configurazione Intangi è uno strumento orientato ai partner che consente loro di comunicare in modo efficiente i dati relativi ai prodotti e ai prezzi, aumentando l’efficacia delle vendite.

Espandere l’attività attraverso l’Engage Partner Program

Grazie a questi aggiornamenti, Fortinet continua a favorire la crescita dei propri partner e a valutare le oppurtunità dei partner per spingere i mercati emergenti, come i marketplace del cloud pubblico, e ad includere anche i partner del flusso delle transazioni. Fortinet continua a investire nel programma di canale per migliorare il business dei partner, concentrandosi su una migliore abilitazione e il miglioramento dei propri strumenti. Ciò, per far sì che i propri partner possano fornire le soluzioni Fortinet con l’esperienza e la fiducia necessarie per aiutare i clienti a risolvere i problemi che si trovano ad affrontare attraverso soluzioni concrete che creano un rapporto “di fiducia”.