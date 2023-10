eSTUFF: la qualità si coniuga con l’attenzione all’ambiente

Nel vasto mondo di EET Group trovano spazio con naturalezza anche gli accessori più minimali ma non per questo meno utili e importanti, dai vetri protettivi per gli smartphone agli alimentatori, dai cavi USB ai caricabatterie. Il marchio danese eSTUFF è sinonimo di qualità e attenzione all’ambiente, due concetti oggidì estremamente importanti nella scelta dei prodotti.

La missionAnzitutto, l’azienda si propone di commercializzare solo prodotti dal design accattivante, costruiti con materiali di alta qualità e di lunga durata, allo scopo di migliorare il rapporto degli utenti con i device tecnologici più usati, a partire dagli smartphone.

I prodotti di eSTUFF

eSTUFF offre un vasto assortimento di protezioni in vetro temperato, cover per cellulari e per tablet e cavi per connessione e ricarica. Le protezioni per schermi eSTUFF Titan Shield coprono più di150 diversi modelli di smartphone e tablet, e sono pensate per ridurre al minimo il rischio di danni sullo schermo.

La qualità del prodotto, basato su vetro vero, implica che non vi sia alcun cambiamento nella colorimetria dello schermo né difficoltà tattile nell’uso del touch screen. In caso di impatto, il vetro protettivo assorbirà la maggior parte della forza e proteggerà il display da danni gravi.Tutto per iPhone 15La novità del momento da eSTUFF sono le protezioni e le cover della linea INFINITE dedicate al nuovo modelloApple iPhone15, realizzate interamente con materiale 100% riciclato e caratterizzate, come tutti i prodotti eSTUFF, da un packaging plastic free, oltre che dallo stesso livello qualitativo dei prodotti Titan Shield sopra citati, e disponibili sia in confezione al dettaglio che in confezione BULK (50 pezzi in una scatola).

Questi nuovi vetri protettivi coprono l’intero schermo, funzionano con tutte le custodie sul mercato e sono facili sia da applicare che da rimuovere: non richiedono strumenti né colla o liquidi di fissaggio. eSTUFF propone anche custodie e cover per iPhone 15, caricabatterie e cavi USB-C realizzati al 100% in policarbonato riciclato post-consumo certificato GRS (Global Recycle Standard).

Attenzione all’ambiente

Basterebbe quanto già scritto a proposito del riciclo nella costruzione dei prodotti per certificare l’impegno del marchio eSTUFF per la salvaguardia dell’ambiente, tematica oggi troppo importante per passarla sotto silenzio.

Ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente è un obiettivo di eSTUFFgià da anni. Sia i prodotti che gli imballaggi sono progettati con attenzione alla sostenibilità, riducendo al minimo l’uso della plastica e investendo nell’uso di carta riciclata, composti biodegradabili e inchiostri biologici, ma senza compromettere l’esperienza e la soddisfazione dell’utente; lo sguardo, inoltre, è sempre rivolto al futuro, con un reparto di ricerca e sviluppo costantemente all’opera.

eSTUFFè un marchio distribuito da EET Group.