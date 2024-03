Extreme Networks domina il Magic Quadrant 2024 di Gartner

Grande soddisfazione per Extreme Networks che, per la sesta volta consecutiva, è azienda leader del Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 2024, a cura di Tim Zimmerman, Christian Canales, Nauman Raja e Mike Leibovitz, pubblicato il 6 marzo 2024. Tra le 12 aziende presenti nel Magic Quadrant, Extreme Networks è stata inserita tra i leader sia per la visione che per l’esecuzione.

Dalla pubblicazione del precedente Magic Quadrant, Extreme ha continuato a innovare il portafoglio prodotti, introducendo il primo access point Wi-Fi 7 dell’azienda, la soluzione di accesso alla rete ExtremeCloud Universal ZTNA, gli switch universali della serie 4000 gestiti dal cloud ed ExtremeCloud Edge, il primo continuum di cloud networking del settore.

“Riteniamo che le soluzioni Extreme siano quelle che contribuiscono di più a migliorare i risultati di business per i propri clienti“, afferma Ed Meyercord, Presidente e CEO di Extreme Networks. “Le nostre soluzioni Fabric – che siamo in grado di implementare e fornire più velocemente di qualsiasi altro fornitore – sono uniche nel loro genere perché sono costruite per l’intera rete e offrono una maggiore sicurezza grazie all’iper-segmentazione che riduce al minimo il raggio d’azione potenziale degli attacchi laterali, mentre quelle della concorrenza sono progettate per i data center e non per le aziende. Questo è il motivo per cui il Fabric di Extreme è il più diffuso nel settore“.

E aggiunge: ” Extreme Networks semplifica la transizione al cloud gestendo senza problemi l’hardware di terze parti, con l’obiettivo di eliminare la necessità di una sostituzione completa ogni volta che un cliente vuole rinnovare la propria infrastruttura di rete. A questo si aggiunge la flessibilità delle licenze software Extreme, che ha cambiato le carte in tavola perché le semplifica, mentre le soluzioni della concorrenza le rendono più complesse, confuse e costose. Extreme elimina le difficoltà associate al networking aziendale, ed è orgogliosa di essere stata riconosciuta come leader da Gartner per la sesta volta consecutiva“.

Perché i clienti scelgono Extreme Networks dal 2019

Extreme Networks continua a innovare all’incrocio tra AI, networking e sicurezza. Le funzionalità specifiche includono:

L’unico network fabric end-to-end del settore : Extreme Fabric consente ai clienti di collegare facilmente dispositivi cablati, wireless, SD-WAN e di terze parti all’intera rete, incorporando sicurezza e automazione per migliorare l’efficienza operativa, accelerare il time-to-service e semplificare le attività. Extreme Networks offre l’unico network fabric end-to-end del settore, per consentire ai clienti di configurare in modo rapido e semplice reti segmentate, e ai team IT di semplificare la gestione della rete.

: Extreme Fabric consente ai clienti di collegare facilmente dispositivi cablati, wireless, SD-WAN e di terze parti all’intera rete, incorporando sicurezza e automazione per migliorare l’efficienza operativa, accelerare il time-to-service e semplificare le attività. Extreme Networks offre l’unico network fabric end-to-end del settore, per consentire ai clienti di configurare in modo rapido e semplice reti segmentate, e ai team IT di semplificare la gestione della rete. Gestione semplificata del cloud con AIOps : il funzionamento della rete non è mai stato così semplice ed efficiente in termini di costi grazie alla piattaforma di gestione ExtremeCloud IQ che permette di ridurre in modo significativo time-to-deployment e time-to-resolution con le uniche funzionalità di digital twin alimentate da AIOps nel settore del networking, offerte da ExtremeCloud IQ CoPilot. ExtremeCloud IQ permette inoltre di gestire i dispositivi delle terze parti, riducendo i costi per gli aggiornamenti incrementali della rete.

: il funzionamento della rete non è mai stato così semplice ed efficiente in termini di costi grazie alla piattaforma di gestione ExtremeCloud IQ che permette di ridurre in modo significativo time-to-deployment e time-to-resolution con le uniche funzionalità di digital twin alimentate da AIOps nel settore del networking, offerte da ExtremeCloud IQ CoPilot. ExtremeCloud IQ permette inoltre di gestire i dispositivi delle terze parti, riducendo i costi per gli aggiornamenti incrementali della rete. Networking sicuro e resiliente : La sicurezza è presente in ogni aspetto del portafoglio Extreme Networks, dalla sicurezza intrinseca di Extreme Fabric ai recenti sviluppi come ExtremeCloud Universal ZTNA. Inoltre, ExtremeCloud IQ è l’unica piattaforma cloud attualmente certificata ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701. Extreme dà priorità alla sicurezza in tutto il portafoglio di soluzioni, consentendo ai clienti di integrare la sicurezza nella propria infrastruttura invece di cercare soluzioni specifiche.

: La sicurezza è presente in ogni aspetto del portafoglio Extreme Networks, dalla sicurezza intrinseca di Extreme Fabric ai recenti sviluppi come ExtremeCloud Universal ZTNA. Inoltre, ExtremeCloud IQ è l’unica piattaforma cloud attualmente certificata ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701. Extreme dà priorità alla sicurezza in tutto il portafoglio di soluzioni, consentendo ai clienti di integrare la sicurezza nella propria infrastruttura invece di cercare soluzioni specifiche. Piattaforme flessibili e licenze semplici: Extreme Networks offre le uniche piattaforme universali del settore, che consentono ai clienti di amministrare più casi d’uso in base all’evoluzione delle esigenze, cambiando il software o il set di funzionalità. Extreme offre anche il modello di licenza più semplice del settore, in modo tale che i clienti paghino solo quello di cui hanno bisogno e utilizzano, con licenze trasferibili tra i dispositivi e diverse opzioni di distribuzione. Entrambe le offerte, uniche nel loro genere, riducono l’obsolescenza dell’hardware e i costi complessivi per i clienti, rendendo l’infrastruttura a prova di futuro.

Oltre ad essere stata nominata Leader in questo report, Extreme è stata anche riconosciuta come Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Wired and Wireless LAN Infrastructure ogni anno dal 2019.